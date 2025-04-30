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Дома в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
Гермасойя
112
Гермасойя
54
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529 объектов найдено
Дом 3 спальни в Арменохори, Кипр
Дом 3 спальни
Арменохори, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Современный 3-спальный отдельно стоящий дом в Агиос Тихонас, Лимассол Ключевые особенности …
$1,25 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 2
Проект представляет собой изысканное закрытое сообщество, расположенное на холмах Лимассола,…
$907,794
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Эксклюзивная вилла с 4 спальнями с видом на море и горы, расположенная в Лимассоле, Агиос Ти…
$2,84 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Идеально расположенный в центре туристического района Ермасойя, рядом с супермакетом Papas в…
$647,640
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Дом 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Вилла была недавно обставлена ​​по высшему разряду, и теперь мы решили предложить эту виллу …
$1,01 млн
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Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этот изысканный проект, расположенный в очень желанном районе Мутагиака в Лимассоле, предлаг…
$2,14 млн
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Дом 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Элитный проект в Агиос Тихонас, Лимассол Проект состоит из 12 роскошных вилл. преимущество …
$777,236
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Эта элегантная вилла с 5 спальнями, построенная в 2004 году, расположена в престижном турист…
$1,36 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 544 м²
A contemporary-designed villa with a beautiful garden, a double-covered garage, large terrac…
$2,44 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Открытая планировка этой виллы плавно соединяет гостиную с обеденной зоной и современной кух…
$2,74 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Разработанный с современным видом, в отличном месте, обеспечивая роскошную жизнь, комфорт и …
$823,271
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
$504,940
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 482 м²
Участки расположены в лучшем районе Лимассола для эксклюзивного, верхнего диапазона, вилл. О…
$4,53 млн
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Дом 6 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 6 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 806 м²
Новый проект расположен в районе Agios Athanasios, в непосредственной близости от всех видов…
$4,34 млн
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Дом 7 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 7 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Detached 7 bedroom house in Agios Athanasios, Limassol. It has covered  area 1000 sq.m. on t…
$2,71 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Дополнительные спецификации 3 Парковочные места 2 Состояние воздуха Обеспечить обогрев Урове…
$757,409
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
5 спален 5 ванных комнат Отдельная кухня с обеденной зоной Бассейн На первом минусе есть сау…
$1,98 млн
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этот роскошный дом с 6 спальнями расположен в районе Папас в Лимассоле, в нескольких минутах…
$2,20 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Проект расположен в районе Агиос Атанасиос, одном из самых престижных районов. Эта роскошная…
$537,870
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Дом 2 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 2 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Уникальный дом с бассейном недалеко от озера Гермасойя, Лимассол. Всего в 10 минутах езды от…
$424,015
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
A house in Agios Athanasios, Limassol. It is located in a residential complex. It is in a pl…
$895,744
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Spacious 4-bedroom villa in a quite Agios Athanasios area 5 min drive to the City.  The vill…
$1,36 млн
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Дом 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
A new residential complex located in the prestigious area of Agios Tychonas, Limassol. Situa…
$1,19 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
The 5-bedroom villa with spectacular views of the mountains, sea, and the city is located in…
$3,09 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Проект имеет привилегированное расположение в одном из самых желанных жилых пригородов Лимас…
$1,73 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в воплощение роскоши, живущей в престижном районе Агиос Атанатиос в Лимассо…
$1,63 млн
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Дом 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
In this residence where a cozy lifestyle harmonizes with nature, blending seamlessly with co…
$1,84 млн
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Представляем потрясающий новый проект в престижном районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Этот пр…
$3,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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