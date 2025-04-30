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Дома с видом на горы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
Гермасойя
112
Гермасойя
54
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с террасой
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