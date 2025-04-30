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Дома с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
Гермасойя
112
Гермасойя
54
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26 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
$646,812
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошный дом с тремя спальнями на продажу в Капари - провинция Фамагуста. Дом состоит из 15…
$654,891
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Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
$1,68 млн
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$369,939
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Вилла 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$370,366
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 27 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
$646,812
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
$368,185
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
$1,29 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$644,018
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
$949,842
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Immerse yourself in the epitome of modern living with this exquisite 4-bedroom villa nestled…
$2,02 млн
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Дом 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
This villa is located in Agios Tychonas, a highly sought-after neighborhood with views of th…
$2,84 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Boasting classic Mediterranean architecture, this House embodies the ideal retreat while sea…
$6,10 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 775 м²
Property Overview: Positioned on the top of the hill with magnificent views Project des…
$3,65 млн
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
$949,842
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

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