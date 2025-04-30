Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
5
Гермасойя
10
Гермасойя
6
Дуплекс Удалить
Очистить
16 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Идеально расположенный в центре туристического района Ермасойя, рядом с супермакетом Papas в…
$647,640
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современный жилой дом, состоящий всего из 2 квартир, расположен в туристическом районе Потам…
$713,985
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/4
Это стильная жилая застройка с роскошными квартирами и пентхаусами, предназначенными для тог…
$2,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$713,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 3
Это уникальный комплекс, расположенный в центре Лимассола в престижных жилых районах города,…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новое современное 3-этажное здание расположено в престижном районе в районе Линопетра, Лимас…
$455,543
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$515,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Это жилой комплекс премиум-класса в престижном туристическом районе Лимассола, Гермасогея. П…
$603,732
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/5
Эти просторные квартиры являются воплощением современной, дизайнерской жизни. В этом бутике …
$1,79 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Проект тихий склон холма на восточной стороне Лимассола. Его главное расположение на возвыш…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$578,485
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 24/24
Пол 24/25/26 Дуплекс Апартаменты с четырьмя спальнями продаются с панорамным видом и морским…
$6,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Этаж 1/4
Это стильная жилая застройка с роскошными квартирами и пентхаусами, предназначенными для тог…
$2,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этаж 21/24
Дуплекс Апартаменты с четырьмя спальнями продаются с панорамным видом и морским бризом во вс…
$6,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$552,141
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$661,910
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти