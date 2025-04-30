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Дома с террасой в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
Гермасойя
112
Гермасойя
54
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
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