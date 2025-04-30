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Дома с видом на море в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
Гермасойя
112
Гермасойя
54
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Magnificent 5-bedroom villa on a large plot with a stunning sea view. The villa is part of …
$3,76 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Τwo assets (Ground & Upper floor) located in a premium area of Agios Tychon, Limassol up to …
$2,07 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 775 м²
Property Overview: Positioned on the top of the hill with magnificent views Project des…
$3,65 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
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