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Виллы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
9
Demos Agiou Athanasiou
21
Гермасойя
16
Гермасойя
5
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59 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Открытая планировка этой виллы плавно соединяет гостиную с обеденной зоной и современной кух…
$2,74 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Разработанный с современным видом, в отличном месте, обеспечивая роскошную жизнь, комфорт и …
$823,271
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
5 спален 5 ванных комнат Отдельная кухня с обеденной зоной Бассейн На первом минусе есть сау…
$1,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошный дом с тремя спальнями на продажу в Капари - провинция Фамагуста. Дом состоит из 15…
$654,891
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Последняя цена!!! Никакого НДС!! Лучшее предложение на все времена!!! Вилла с видом на 360 г…
$2,31 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Вилла LX-OMJ Sea View расположена в административном районе Агиос Атанасиос в Лимассоле, все…
$500,549
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Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
$1,68 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
дом 320 м, 4 комнаты, офис, цимемаум / игровая комната, 3 ванная комната в 806 м участок. В…
$1,98 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этот элегантный 3-комнатный дом расположен в востребованном районе Гермасогии Лимассола, пре…
$1,21 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Откройте для себя очарование прибрежной жизни с этой просторной виллой, идеально расположенн…
$3,62 млн
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
На продажу выставлен двухэтажный 4-комнатный дом с садом и общим бассейном. Он обставлен и о…
$1,76 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Разработанный с современным видом, в отличном месте, обеспечивая роскошную жизнь, комфорт и …
$845,225
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Современная вилла с красивым садом, гаражом с двойным покрытием, большими террасами и дополн…
$1,08 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 829 м²
Расположен в жилом районе Агиос Атанасиос, недалеко от престижной школы Фоли и хорошо развит…
$4,94 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$369,939
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эта роскошная вилла с 3 спальнями предлагает высококачественную отделку и кухню в итальянско…
$1,02 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Прекрасный дом с 5 спальнями в нескольких минутах ходьбы от одной из крупнейших международны…
$1,92 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Роскошная вилла в Agios Athanasios Откройте для себя роскошь, заключенную в этой современной…
$3,29 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Роскошные виллы с прекрасным видом на море в Агиос Атанатиос, Лимассол Добро пожаловать в и…
$1,87 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$3,95 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Разработанный с современным видом, в отличном месте, обеспечивая роскошную жизнь, комфорт и …
$872,667
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта 5-комнатная резиденция, расположенная в частном поместье, является примером идеального с…
$1,32 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Роскошные виллы с прекрасным видом на море в Агиос Атанатиос, Лимассол Добро пожаловать в и…
$1,89 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
$1,30 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Роскошные виллы с прекрасным видом на море в Агиос Атанатиос, Лимассол Добро пожаловать в и…
$1,95 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 311 м²
Современная вилла с красивым садом, гаражом с двойным покрытием, большими террасами и дополн…
$1,23 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
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Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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