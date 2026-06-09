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Особняки в East Limassol Municiplaity, Кипр

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Гермасойя
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3 объекта найдено
Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отличная возможность владеть красиво отремонтированным 2-комнатным мезонетом в престижном ра…
$919,308
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Особняк 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Роскошный пляжный мезонет для продажи в туристическом районе Гермасойя, Лимассол. Эта полнос…
$951,883
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Откройте для себя современный Средиземноморье, живущее в престижном Royal Gardens Okia — кра…
$591,948
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Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
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