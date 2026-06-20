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Дома в Общине Шкодер, Албания

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1 объект найдено
Дом в Velipoje, Албания
Дом
Velipoje, Албания
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла в Велипоя Площадь земельного участка: 200 м² Площадь застройки…
$384,015
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Параметры недвижимости в Общине Шкодер, Албания

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