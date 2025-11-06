Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 125 m² w kompleksie Toprak Palace Residence nad morzem.
Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 m² i składa się z czterech pięciopiętrowych budynków.
Nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy, położony 50 metrów od Morza Śródziemnego, porównywalny z pięciogwiazdkowym hotelem, w ekologicznie czystej dzielnicy Kargicak.
Doskonała lokalizacja:
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.