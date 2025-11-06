  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.

Kargicak, Turcja
od
$192,066
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33187
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1299
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 20.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 125 m² w kompleksie Toprak Palace Residence nad morzem.

  • Kuchnia w stylu amerykańskim połączona z salonem
  • 2 przestronne sypialnie
  • 2 duże łazienki

Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 m² i składa się z czterech pięciopiętrowych budynków.

Nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy, położony 50 metrów od Morza Śródziemnego, porównywalny z pięciogwiazdkowym hotelem, w ekologicznie czystej dzielnicy Kargicak.

Doskonała lokalizacja:

  • 50 m od morza i plaży
  • 2 km do centrum Mahmutlaru
  • 16 km do centrum Alanyi
  • 20 minut jazdy samochodem do lotniska Gazipaşa

Infrastruktura:

  • Basen odkryty
  • Siłownia
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Gabinety masażu
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Pawilony rekreacyjne
  • Miejsce do grillowania
  • Agregat prądotwórczy
  • Kryty basen
  • Parking
  • Monitoring całodobowy

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

