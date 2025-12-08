  1. Realting.com
  Turcja
  Serik
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Serik, Turcja

Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turcja
od
$699,147
Oferujemy nowoczesną i wysokiej jakości willę z basenem, ogrodem, parkingiem, balkonem i tarasem.Zakończenie - maj 2023 r.Cechy mieszkania Dom obejmuje 4 sypialnie, salon, otwartą kuchnię, 4 łazienki, garderobę, saunę i łaźnię turecką, piwnicę.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweLa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Turcja
od
$497,420
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi, baseny o powierzchni 32 m2, ogrody, werandy.Rezydencja oferuje plac zabaw dla dzieci i wokół -zegar ochrony wideo.Cechy mieszkania Parter: przedpokój, salon, kuchnia open- plan, łazienka.Pierwsze piętro: dwie sypialnie, wspólna łazienka, sypialnia z …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
