Kompleks mieszkalny 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Victory Garden Obaa:

Zdjęcia apartamentów są dostępne na życzenie!

Nieumeblowane 1 + 1 mieszkanie - 119000 EUR

Umeblowane 1 + 1 mieszkanie - na życzenie

Umeblowane 2 + 1 mieszkanie - 217000 EUR

Ogród Zwycięstwa Oba to nowy kompleks mieszkalny premium ze wszystkimi udogodnieniami, położony w prestiżowej dzielnicy Oba Alanya, otoczony wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami i zaledwie 800 metrów od morza i plaż.

Prywatne i publiczne instytucje edukacyjne i przedszkola znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu. Sklepy, supermarkety, rynek rolniczy i hipermarket metra są również w pobliżu.

Kompleks składa się z siedmiu czteropiętrowych budynków, z których każdy znajduje się na miejscu o powierzchni 14,900 m ² i łącznie 178 apartamentów.

Data zakończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

Tereny krajobrazowe

Ogród krajobrazowy

Basen odkryty ze zjeżdżalniami

Pasek basenowy

Obszar opalania i relaksu

Windy

Centrum fitness

Basen kryty

Hammam

Mokre pomieszczenie parowe

Sauna

Masaż

Miniklub

Kino

Cafe

Publiczny bezprzewodowy internet

System telewizji satelitarnej

Obszar grillowania

Kort tenisowy

Generator

Opiekun

Dostęp dla wózków inwalidzkich

Parking

Automatyczne oświetlenie

Powierzchnia ogrodzona

24 / 7 ochrona i nadzór wideo

Doskonała lokalizacja:

Supermarket metra - 250 metrów

Sklepy spożywcze - 20 metrów

Przedszkole - 100 metrów

Kawiarnie i restauracje w odległości spaceru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.