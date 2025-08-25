  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.

Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.

Alanya, Turcja
od
$144,515
BTC
1.7189774
ETH
90.0989545
USDT
142 879.7611338
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 32646
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1115
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena na Tapu to 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 65 m² w kompleksie Crystal Towers.

Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą znajduje się w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 750 metrów od morza.

Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia – sklepy, restauracje, kawiarnie, centra handlowe i hipermarkety, takie jak Alanium, Kochtas i Metro, szpital oraz komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren, ogród
  • Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami
  • Strefy do opalania i relaksu
  • Podgrzewany basen kryty
  • Sala fitness
  • Łaźnia turecka/hammam, sauna
  • Gabinety masażu
  • Bar, restauracja
  • Centralny system telewizji satelitarnej
  • Wi-Fi na terenie obiektu
  • Tenis stołowy
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Miejsca do grillowania
  • Zadaszony parking
  • Awaryjny generator prądu
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$592,619
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$247,715
Dzielnica mieszkaniowa A luxury Alanya Apartment with full of Luxury Amenities
Yaylali, Turcja
od
$109,976
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Turcja
od
$1,13M
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turcja
od
$1,49M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Alanya, Turcja
od
$144,515
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turcja
od
$183,191
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salon ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$543,181
Projekt znajduje się w elitarnej dzielnicy Uskudar w Anatolijskiej części Stambułu, otoczony rezerwatami przyrody i parkami leśnymi.Projekt oferuje malowniczy widok na Wieżę Telewizyjną Çamlıcu, do której można dotrzeć w 8 minut samochodem, aby cieszyć się śniadaniem z pokładu widokowego.W p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$610,868
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje