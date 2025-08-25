Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena na Tapu to 200 000 USD.
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 65 m² w kompleksie Crystal Towers.
Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą znajduje się w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 750 metrów od morza.
Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia – sklepy, restauracje, kawiarnie, centra handlowe i hipermarkety, takie jak Alanium, Kochtas i Metro, szpital oraz komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.