Kompleks mieszkalny Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Alanya, Turcja
od
$210,810
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
17
ID: 35334
Data aktualizacji: 23.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Apartamenty na pozwolenie na pobyt i obywatelstwo tureckie!
2 + 1 i 3 + 1 apartamenty w kompleksie Royal Towers premium - Alanya Nether124; Centrum miasta.

Ceny poniżej rynku!

Apartament 2 + 1 - 177,000 EUR

  • Zdjęcie mieszkania w reklamie
  • Widok złożonych podstaw

Duplex 2 + 1 - 200,000 EUR

  • Widok na morze (zdjęcie dostępne na życzenie)
  • Nadaje się do zezwolenia na pobyt i obywatelstwa tureckiego

Apartament 3 + 1 - 385,000 EUR

  • Widok na morze (zdjęcie dostępne na życzenie)
  • Nadaje się do obywatelstwa tureckiego


Lokalizacja i okolice

Kompleks Royal Towers znajduje się w centrum Alanya, zaledwie 5 minut spacerem od morza.

Korzyści z lokalizacji:

  • 900 metrów do plaży Kleopatra, Błękitna Flaga odbiorca dla czystej wody i przyjazności dla środowiska
  • Sklepy, supermarkety, kawiarnie i restauracje do każdego smaku i budżetu są w odległości spaceru
  • Wszystkie niezbędne udogodnienia (szpital, bank, szkoła, itp.) znajdują się w odległości spaceru
  • Targi warzyw i ryb są tylko krok od

O Royal Towers

Royal Towers to nowy kompleks premium łączący nowoczesną architekturę i rozwiniętą infrastrukturę.

  • Powierzchnia: ponad 4000 m ²
  • Struktura: dwa bloki, 137 apartamenty
  • Lokalizacja: Alanya centrum miasta, 5 minut od morza

Złożona infrastruktura
Royal Towers oferuje mieszkańcom pełen zakres udogodnień dla komfortowego życia:

  • Duży odkryty basen
  • Ogrzewany kryty basen zimowy
  • Hammam i sauna
  • Roman parowa
  • Sala fitness
  • Place zabaw dla dzieci
  • Obszar grillowania
  • Parking kryty
  • Generator (gwarantuje nieprzerwane zasilanie)
  • 24 / 7 ochrona i nadzór wideo
  • Dostęp do Internetu w całym obszarze społecznym

Główne cechy apartamentu
Mieszkanie jest wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego życia:

  • Panoramiczne szyby - maksymalne widoki i światło naturalne;
  • Okna aluminiowe z podwójną szybą - doskonała izolacja akustyczna i cieplna;
  • Stalowe drzwi wejściowe - niezawodne zabezpieczenie;
  • Interkom wideo - kontrola dostępu;
  • Built- w kuchni i szafki łazienkowe zaoszczędzić czas i pieniądze na dopasowanie;
  • obudowy prysznicowe i nowoczesne urządzenia hydrauliczne;
  • elektryczny podgrzewacz wody do nieprzerwanego zaopatrzenia w gorącą wodę.

Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem premium nieruchomości w jednym z najbardziej prestiżowych kompleksów Alanya!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji, aby zorganizować przeglądanie i omówić warunki zakupu.

Pełne wsparcie w całym procesie, w tym pomoc w uzyskaniu tureckiego zezwolenia na pobyt i obywatelstwa!

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
