  Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi

Muratpasa, Turcja
$350,814
38
ID: 27703
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya

Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, znany z piękna natury, spokoju oraz rosnącego zainteresowania. Dominują tu luksusowe wille oraz kompleksy apartamentowe z bogatą infrastrukturą.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi, Antalya, znajdują się w kompleksie w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych udogodnień. Kompleks zlokalizowany jest 200 m od plaży, 2,3 km od centrum handlowego, 10,6 km od szpitala, 14 km od centrum Alanyi i 25 km od lotniska Gazipaşa.

Projekt w Kargıcak Alanya został zrealizowany na działce o powierzchni 6 500 m² i składa się z 3 bloków obejmujących łącznie 100 apartamentów. Na terenie kompleksu znajdują się: odkryty basen, brodzik dla dzieci, parking, sauna, siłownia, plac zabaw, zagospodarowany ogród, pergola, generator prądu oraz centralny system telewizji satelitarnej.

Apartamenty oferowane są w różnych układach i zostaną przekazane nabywcom z wykończonymi podłogami, oświetleniem, pomalowanymi ścianami, umeblowanymi łazienkami i kuchniami, balustradami balkonowymi oraz wykończonymi klatkami schodowymi.


AYT-04552

Muratpasa, Turcja
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
