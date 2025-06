Zdjęcia i filmy z apartamentów będą wysyłane na życzenie.

Apartament z dwoma sypialniami (2 + 1) 85 m2, na 1 piętrze, ale jako 3 piętro - 195,000 EUR.

Apartament z dwoma sypialniami (2 + 1) 85 m2, na drugim piętrze, ale jako 4 piętro - 25,000 EUR widok na morze.

Apartament z dwoma sypialniami (2 + 1) 85 m2, na 6 piętrze - 330000 EUR bezpośredni widok na morze.

Kompleks z infrastrukturą pięciogwiazdkowego hotelu składa się z dwóch 6 piętrowych bloków położonych na powierzchni 2387,5 m2, obejmuje 30 komfortowych apartamentów. Wysokość sufitu - 3.00 metrów.

Via Concept Rezydencja jest premium kompleks mieszkalny znajduje się na pierwszej linii morza w ekologicznie czystej okolicy Village Kargicak, 50 metrów od piaszczystych plaż i promenady.

Data zakończenia: 2023 r.

Doskonała lokalizacja:

50 m od morza i plaży

Do centrum Mahmutlar 4 km

Do centrum Alanya 18 km

Do lotniska Gazipasa 20 min. jazdy

Infrastruktura:

Ogród krajobrazowy

Otwarty basen nieskończoności z ogrzewaniem

Basen dla dzieci

Lobby

2 dźwigi w każdym bloku

Siłownia

Sauna

Łaźnia turecka (hamam)

Masaż pokój

Obszar rekreacji

Przesiadki, prysznice, toalety

Pasek witamin

Plac zabaw dla dzieci

System satelitarny i Internet

Parking kryty dla 14 samochodów

Parking zewnętrzny

Generator zasilania nieprzerwanego

Spółka zarządzająca

24- godzinna ochrona

System CCTV

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.