  2. Turcja
  3. Gazipasa
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Gazipasa, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Apartamentowiec Hayat Dream Gazipasa
Apartamentowiec Hayat Dream Gazipasa
Gazipasa, Turcja
od
$130,201
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 43–90 m²
35 obiekty nieruchomości 35
Alanya, Gazipasha, 750m do piaszczystej plaży, wszystkie niezbędne infrastruktury, w odległości spaceru
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
133,842 – 186,674
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
245,377 – 257,118
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Turcja
od
$145,656
W rezydencji znajduje się odkryty basen, basen dla dzieci, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, nadzór wideo, parking.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 200 metrów od centrum Gazipasa, 2,5 km od morza i 5 minut od lotniska.Lotni…
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Gazipasa, Turcja
od
$163,134
W rezydencji znajduje się odkryty basen, basen dla dzieci, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, nadzór wideo, ogród, parking.Zakończenie - koniec grudnia 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Gazipasa Beach - 500 metrówCentrum miasta - 2 kmLotnisko - 6 km
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turcja
od
$126,173
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
продажа картиры в газипаше от застройщика с бесроцентной рассрочкой газипа – город в 30 км на восток оokój Газипаша имет собственнню городскюю инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пи. Газипаша находится на равнине между седиземны морем и тороскими горами. Центральный п POMÓRKI газипа…
