Kompleks mieszkalny 2+1 duplex z widokiem na morze w kompleksie Sonas Buket.

Mahmutlar, Turcja
od
$256,208
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 33244
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1335
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks Sonas Buket, Mahmutlar | Alanya.

Film prezentujący apartament dostępny na życzenie!
Ten dwupokojowy penthouse (2+1) o powierzchni 120 m² oferuje panoramiczny widok na morze.

Rozkład apartamentu:

  • kuchnia-salon
  • dwie sypialnie
  • dwie łazienki
  • dwa balkony z widokiem na morze

Kompleks mieszkaniowy Sonas Buket został wybudowany w 2024 roku na działce o powierzchni 1600 m², 50 metrów od morza i składa się z jednego dwunastopiętrowego budynku z zaledwie 55 apartamentami.

W pobliżu znajduje się duży supermarket i park. Ulica Barbaros, przylegająca do południowej części kompleksu SONAS BUKET, oferuje kawiarnie, bary, restauracje, sklepy, apteki i wszelkie inne udogodnienia.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Baseny dla dzieci
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Łaźnia parowa
  • Gabinet masażu
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Centralny system satelitarny
  • Agregat prądotwórczy
  • Ogród
  • Automatyczna brama wjazdowa
  • Zamek kodowy przy wejściu
  • Wideodomofon

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
