Kompleks mieszkalny 2+1 duplex z widokiem na morze w kompleksie Sonas Buket.

Film prezentujący apartament dostępny na życzenie!

Ten dwupokojowy penthouse (2+1) o powierzchni 120 m² oferuje panoramiczny widok na morze.

Rozkład apartamentu:

kuchnia-salon

dwie sypialnie

dwie łazienki

dwa balkony z widokiem na morze

Kompleks mieszkaniowy Sonas Buket został wybudowany w 2024 roku na działce o powierzchni 1600 m², 50 metrów od morza i składa się z jednego dwunastopiętrowego budynku z zaledwie 55 apartamentami.

W pobliżu znajduje się duży supermarket i park. Ulica Barbaros, przylegająca do południowej części kompleksu SONAS BUKET, oferuje kawiarnie, bary, restauracje, sklepy, apteki i wszelkie inne udogodnienia.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Baseny dla dzieci

Sala fitness

Sauna

Łaźnia parowa

Gabinet masażu

Plac zabaw dla dzieci

Centralny system satelitarny

Agregat prądotwórczy

Ogród

Automatyczna brama wjazdowa

Zamek kodowy przy wejściu

Wideodomofon

