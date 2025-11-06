Kompleks mieszkalny 2+1 duplex z widokiem na morze w kompleksie Sonas Buket.

Kompleks Sonas Buket, Mahmutlar | Alanya.
Film prezentujący apartament dostępny na życzenie!
Ten dwupokojowy penthouse (2+1) o powierzchni 120 m² oferuje panoramiczny widok na morze.
Rozkład apartamentu:
Kompleks mieszkaniowy Sonas Buket został wybudowany w 2024 roku na działce o powierzchni 1600 m², 50 metrów od morza i składa się z jednego dwunastopiętrowego budynku z zaledwie 55 apartamentami.
W pobliżu znajduje się duży supermarket i park. Ulica Barbaros, przylegająca do południowej części kompleksu SONAS BUKET, oferuje kawiarnie, bary, restauracje, sklepy, apteki i wszelkie inne udogodnienia.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.