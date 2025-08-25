  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin

Erdemli, Turcja
$104,773
41
ID: 27840
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin

Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem historycznym i kulturowym. Dzięki nowemu lotnisku Çukurova International Airport i Mersin International Port wyróżnia się inwestycjami i kontynuuje rozwój. Projekt w stylu hotelu znajduje się w Erdemli w regionie Tömük.

Apartamenty na sprzedaż w Mersin są oddalone o 250 m od marketu, 600 m od plaży, 700 m od restauracji, 5 km od autostrady Çeşmeli, 8 km od dworca autobusowego Erdemli, 10 km od centrum handlowego Novacity, 11 km od szpitala stanowego Erdemli, 21 km od przystani Mersin, 30 km od centrum handlowego Forum i 90 km od międzynarodowego lotniska Çukurova.

Zbudowany na działce o powierzchni 7,078 m ² projekt o koncepcji hotelu składa się z 2 bloków. Projekt z 477 mieszkaniami obejmuje opcje apartamentów, takie jak studio, 1--pokojowy, dwupoziomowy z 1 sypialnią i dwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami. Hotelowy projekt oferuje basen, aquapark, parking na zewnątrz, stację ładowania pojazdów elektrycznych, transfer, restaurację A’La Carte, obsługę pokoju, recepcję, pralnię, kawiarnię, targ, fryzjera, plac zabaw dla dzieci, bilard, PlayStation i salon kinowy, siłownia, altany, łaźnia turecka, miejsca do grillowania, generator, inteligentny system wind, system kamer monitoringu i całodobową ochronę.

Eleganckie apartamenty zostaną dostarczone z kompletem mebli. Pakiet ten zawiera kuchenkę elektryczną, łóżko, telewizor, szafę, biurko, szafę oraz szafki do kuchni i łazienki.


ICX-00168

Erdemli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$104,773
