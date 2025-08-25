Kompleks mieszkalny Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1 sypialnia) o powierzchni 120 m², na 4. piętrze.

Apartament posiada dwa przeszklone balkony i dwie łazienki.

Yekta Plaza to kompleks mieszkalny z udogodnieniami 5-gwiazdkowego hotelu, położony w spokojnej okolicy kurortu Mahmutlar. Jest idealny zarówno na wakacje, jak i do stałego zamieszkania, zaledwie 400 metrów od morza.

Kompleks otoczony jest licznymi kawiarniami, restauracjami, sklepami, supermarketami, parkami z placami zabaw, bankami i bankomatami, pocztą oraz placówkami medycznymi. Targi spożywcze i odzieżowe odbywają się cztery razy w tygodniu.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Części wspólne wykończone wysokiej jakości materiałami

Marmurowe schody

Nowoczesne windy

Usługi konsjerża

Basen zewnętrzny

Park wodny

Podgrzewany basen kryty

Telewizja satelitarna

Internet Wi-Fi

Sala fitness

Sauna

Łaźnia turecka

Łaźnia parowa

Bilard

Tenis stołowy

Pokój zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci

Miejsce do grillowania z altanami

Generator prądu

Ochrona 24/7

Dozorca

Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.