Kompleks mieszkalny Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1 sypialnia) o powierzchni 120 m², na 4. piętrze.
Apartament posiada dwa przeszklone balkony i dwie łazienki.
Yekta Plaza to kompleks mieszkalny z udogodnieniami 5-gwiazdkowego hotelu, położony w spokojnej okolicy kurortu Mahmutlar. Jest idealny zarówno na wakacje, jak i do stałego zamieszkania, zaledwie 400 metrów od morza.
Kompleks otoczony jest licznymi kawiarniami, restauracjami, sklepami, supermarketami, parkami z placami zabaw, bankami i bankomatami, pocztą oraz placówkami medycznymi. Targi spożywcze i odzieżowe odbywają się cztery razy w tygodniu.
Infrastruktura:
