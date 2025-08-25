Kompleks mieszkalny Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.

  1. Realting.com
Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.

Mahmutlar, Turcja
od
$186,003
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
20 1
ID: 32741
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1 sypialnia) o powierzchni 120 m², na 4. piętrze.

Apartament posiada dwa przeszklone balkony i dwie łazienki.

Yekta Plaza to kompleks mieszkalny z udogodnieniami 5-gwiazdkowego hotelu, położony w spokojnej okolicy kurortu Mahmutlar. Jest idealny zarówno na wakacje, jak i do stałego zamieszkania, zaledwie 400 metrów od morza.

Kompleks otoczony jest licznymi kawiarniami, restauracjami, sklepami, supermarketami, parkami z placami zabaw, bankami i bankomatami, pocztą oraz placówkami medycznymi. Targi spożywcze i odzieżowe odbywają się cztery razy w tygodniu.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren
  • Części wspólne wykończone wysokiej jakości materiałami
  • Marmurowe schody
  • Nowoczesne windy
  • Usługi konsjerża
  • Basen zewnętrzny
  • Park wodny
  • Podgrzewany basen kryty
  • Telewizja satelitarna
  • Internet Wi-Fi
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Łaźnia parowa
  • Bilard
  • Tenis stołowy
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Miejsce do grillowania z altanami
  • Generator prądu
  • Ochrona 24/7
  • Dozorca
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
