Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey

Alanya, Turcja

od €258,500

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Royal Grand Exclusive - nowy kompleks ze wszystkimi udogodnieniami, położony w regionie Saraj ( Saray ) w centrum Alanyi, 5 minut spacerem od morza. Odległość do portu morskiego Alanya wynosi 2 km, do lotniska Gazipasha - 40 km, do lotniska w Antalyi - 120 km. Sklepy, supermarkety, kawiarnie i restauracje na każdy gust i portfel znajdują się w pobliżu, a do plaży Kleopatra, oznaczonej niebieską flagą czystej wody, można dotrzeć o 500 metrów. Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak szpital, bank, szkoła itp., Znajdują się w odległości spaceru. Zaledwie kilka kroków od budynku znajdują się targi warzywne i rybne, na których zawsze można znaleźć najnowsze produkty sezonu. Royal Grand Exclusive to dwa stylowe bloki mieszkalne połączone krajobrazowym, chronionym obszarem ( 2064 m2 ) z infrastrukturą pięciogwiazdkowego hotelu i monitoringiem wideo. Kompleks obejmuje 88 mieszkań i jedną siedzibę handlową. Do dyspozycji mieszkańców kompleksu będą: - basen odkryty; - odkryty basen dla dzieci; - plac zabaw dla dzieci; - Kryty basen; - pasek przy basenie; - łaźnia turecka; - sauna; - sala fitness; - Salon / strefa rekreacyjna; - Pokoje gościnne zaprojektowane jako pokoje hotelowe, w których można pomieścić gości. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!