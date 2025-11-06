  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Seaside Homes.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Seaside Homes.

Kargicak, Turcja
od
$205,386
BTC
2.4430209
ETH
128.0491726
USDT
203 061.5703276
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
Zostawić wniosek
ID: 33353
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 120 m² w kompleksie Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes to wysokiej jakości kompleks mieszkaniowy z doskonałą obsługą, położony 90 metrów od morza, w jednej z najlepszych lokalizacji na tureckim wybrzeżu – dzielnicy Kargicak. Supermarket Migros i komunikacja miejska znajdują się w odległości 100 metrów.

Kompleks zajmuje powierzchnię 8000 m² i składa się z sześciu bloków. Piękne zielone trawniki i drzewa ozdobne zdobią cały kompleks.

Kładka dla pieszych prowadzi z kompleksu do prywatnej plaży z kawiarnią.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren
  • Dwie restauracje
  • Dwa duże baseny zewnętrzne
  • Bar przy basenie
  • Baseny dla dzieci
  • Park wodny
  • Miejsce do grillowania
  • Altana
  • Boisko do koszykówki
  • Kort tenisowy
  • Centrum SPA
  • Sala fitness
  • Kryty basen
  • Łaźnia turecka (hammam)
  • Łaźnia parowa
  • Sauna
  • Garaż solny
  • Gabinety masażu
  • Pokój relaksacyjny
  • Pilates i joga
  • Bilard i tenis stołowy
  • Pokój dziecięcy
  • Kawiarenka internetowa
  • Kino
  • Ochrona 24/7
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,02M
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$70,361
Dzielnica mieszkaniowa 2-bedroom apartment in Tosmur close to the beach
Oba, Turcja
od
$138,805
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$161,192
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turcja
od
$253,684
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Seaside Homes.
Kargicak, Turcja
od
$205,386
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turcja
od
$104,637
Z przyjemnością przedstawiamy nowy kompleks mieszkaniowy, którego budowa rozpocznie się w lipcu tego roku. Kompleks będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 2155 m ² i będzie się składał z 1 bloku mieszkalnego i 45 mieszkań o różnych układach. W odległości spaceru od kompleksu będzie ca…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$130,310
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukują…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$876,039
Projekt składa się z dwóch części:1) Mid- rise budynków mieszkalnych: 17 bloków, 491 apartamenty z 2- 4 sypialniami.2) Wysoka wieża: 43 piętra, 547 apartamenty z 1-2 sypialniami.Do dyspozycji Gości jest również ogród o powierzchni 25 000 m2, jezioro i zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 6 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje