Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Seaside Homes.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 120 m² w kompleksie Konak Seaside Homes.
Konak Seaside Homes to wysokiej jakości kompleks mieszkaniowy z doskonałą obsługą, położony 90 metrów od morza, w jednej z najlepszych lokalizacji na tureckim wybrzeżu – dzielnicy Kargicak. Supermarket Migros i komunikacja miejska znajdują się w odległości 100 metrów.
Kompleks zajmuje powierzchnię 8000 m² i składa się z sześciu bloków. Piękne zielone trawniki i drzewa ozdobne zdobią cały kompleks.
Kładka dla pieszych prowadzi z kompleksu do prywatnej plaży z kawiarnią.
Infrastruktura:
