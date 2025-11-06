Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Seaside Homes.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 120 m² w kompleksie Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes to wysokiej jakości kompleks mieszkaniowy z doskonałą obsługą, położony 90 metrów od morza, w jednej z najlepszych lokalizacji na tureckim wybrzeżu – dzielnicy Kargicak. Supermarket Migros i komunikacja miejska znajdują się w odległości 100 metrów.

Kompleks zajmuje powierzchnię 8000 m² i składa się z sześciu bloków. Piękne zielone trawniki i drzewa ozdobne zdobią cały kompleks.

Kładka dla pieszych prowadzi z kompleksu do prywatnej plaży z kawiarnią.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Dwie restauracje

Dwa duże baseny zewnętrzne

Bar przy basenie

Baseny dla dzieci

Park wodny

Miejsce do grillowania

Altana

Boisko do koszykówki

Kort tenisowy

Centrum SPA

Sala fitness

Kryty basen

Łaźnia turecka (hammam)

Łaźnia parowa

Sauna

Garaż solny

Gabinety masażu

Pokój relaksacyjny

Pilates i joga

Bilard i tenis stołowy

Pokój dziecięcy

Kawiarenka internetowa

Kino

Ochrona 24/7

Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.