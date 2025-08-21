Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m², na drugim piętrze.

Nowy, luksusowy, nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Kestel, jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Alanyi.

Kompleks składa się z sześciu bloków, a odległość do morza wynosi zaledwie 400 metrów. Cała niezbędna infrastruktura do życia i rekreacji znajduje się w zasięgu spaceru. W pobliżu znajduje się również rosyjska szkoła „Classic-M”.

Zakończenie budowy: oddane do użytku.

Infrastruktura:

Duży basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami

Kryty basen z podgrzewaną wodą

Łaźnia turecka

Sauna

Galerie masażu

Sala fitness

Bilard i tenis stołowy

Konsole do gier PlayStation i telewizory

Korony tenisowe, boiska do koszykówki

Plac zabaw dla dzieci

Miejsce do grillowania z altanami

Parking

Całodobowa ochrona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.