  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.

Kestel, Turcja
ID: 27472
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kestel

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m², na drugim piętrze.

Nowy, luksusowy, nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Kestel, jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Alanyi.

Kompleks składa się z sześciu bloków, a odległość do morza wynosi zaledwie 400 metrów. Cała niezbędna infrastruktura do życia i rekreacji znajduje się w zasięgu spaceru. W pobliżu znajduje się również rosyjska szkoła „Classic-M”.

Zakończenie budowy: oddane do użytku.

Infrastruktura:

  • Duży basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami
  • Kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Galerie masażu
  • Sala fitness
  • Bilard i tenis stołowy
  • Konsole do gier PlayStation i telewizory
  • Korony tenisowe, boiska do koszykówki
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Miejsce do grillowania z altanami
  • Parking
  • Całodobowa ochrona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

