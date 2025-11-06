Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.

Yekta Kingdom Premium, najbardziej okazały i imponujący projekt w Alanyi, to inwestycja o powierzchni trzech hektarów.

Ten kompleks mieszkaniowy stanie się nowym symbolem dzielnicy Mahmutlar.

Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy położony jest nad Morzem Śródziemnym, w najcieplejszym regionie Turcji. Jest ucieleśnieniem naszego wieloletniego doświadczenia w budownictwie wysokiej jakości.

Lokalizacja projektu odpowiada jego statusowi luksusowego kompleksu mieszkaniowego: niedaleko morza, blisko centrum miasta, w pobliżu supermarketów, aptek, banków, kawiarni i obiektów użyteczności publicznej.

Apartamenty na sprzedaż:

Apartamenty 1+1 – 68 m²

— 11. piętro

Widok na morze, góry i Calais

— 8. piętro, narożny

Widok z boku na udogodnienia

— 2. piętro

Widok na udogodnienia

Apartamenty 2+1 – 142 m²

— 9. piętro

Niesamowite, panoramiczne widoki na morze i góry

— 2. piętro, 137 m²

Widok na morze

— 3. piętro, 137 m²

Nowo umeblowane i wyposażone, przestronne i komfortowe, z widokiem na teren osiedla

Apartament 3+1 – 188 m²

— 2. piętro

Widok na teren osiedla i drogę

Aby poznać dostępność i cenę, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Kompleks charakteryzuje się nowoczesnymi budynkami z wysokiej jakości, artystycznym oświetleniem. Subtelne i minimalistyczne fasady w eleganckich, ciepłych odcieniach charakteryzują się panoramicznymi przeszkleniami. Kaskadowy układ bloków mieszkalnych oferuje wyjątkowe widoki z praktycznie każdego apartamentu!

Kompleks mieszkaniowy będzie otoczony wspaniałą śródziemnomorską przyrodą, a teren będzie tonął w zieleni! Ogród kompleksu w niczym nie ustępuje parkom pałacowym – znajdą się w nim liczne rabaty kwiatowe, ścieżki, stawy i fontanny.

W ramach projektu przewidziano podziemny parking na 300 miejsc. Bezpieczeństwo zapewni nowoczesny system monitoringu, a personel będzie dbał o porządek i czystość na terenie kompleksu, a także o codzienne potrzeby mieszkańców.

Otoczenie zostanie zagospodarowane w najwyższym standardzie i zapewni komfortowe i bezpieczne środowisko rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku.

Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.

Główne cechy:

Bidet zintegrowany z toaletą

Wszystkie urządzenia

Sufity gipsowo-kartonowe

Indywidualny dostęp na kartę chipową

Kabina prysznicowa

Piękny widok

Meble łazienkowe

Drzwi wewnętrzne

Okna panoramiczne

Podgrzewana podłoga w łazience

Podgrzewana podłoga we wszystkich pomieszczeniach

Przygotowanie pod rolety

Reflektory

Telewizja satelitarna

Filtr wody pitnej na wlocie

Wykończenie

Hammam na terenie obiektu

Centrum spa

Podgrzewany basen kryty

Prysznic tropikalny

Pokój relaksacyjny

Infrastruktura:

Dostęp do kompleksu za pomocą karty

System bezpieczeństwa

Zagospodarowany teren zielony

Muzyczne fontanny

Skyway – pływający most

2 baseny zewnętrzne

Basen bez krawędzi

8 jacuzzi

4 baseny dla dzieci do 3 lat

Zagospodarowane tereny rekreacyjne z parasolami

Altanki

Zielony teren rekreacyjny

Ogród tropikalny

Parking z Miniatury

Kino plenerowe

Strefa relaksu z hamakami

Zamknięty parking na 300 miejsc

Windy i schody ruchome do transportu na terenie całego kompleksu

Toalety i prysznice na terenie całego kompleksu

Aktywne strefy rekreacyjne

Aquapark dla dorosłych

Aquapark dla dzieci

Basen ze sztuczną falą

Miejsce do grillowania dla 200 osób

Strefa eventowa

Miniklub dla dzieci (ze sceną, kuchnią i miejscem do zdjęć)

Sprzęt sportowy na zewnątrz

Plac zabaw na świeżym powietrzu ze zjeżdżalniami i huśtawkami

Park linowy

Park szachowy

Tenis stołowy

Minigolf

2 korty tenisowe

Korty wielofunkcyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.