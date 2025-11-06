Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.

  1. Realting.com
  Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.

Mahmutlar, Turcja
od
$175,321
11
Zostawić wniosek
Data aktualizacji: 20.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Yekta Kingdom Premium, najbardziej okazały i imponujący projekt w Alanyi, to inwestycja o powierzchni trzech hektarów.

Ten kompleks mieszkaniowy stanie się nowym symbolem dzielnicy Mahmutlar.

Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy położony jest nad Morzem Śródziemnym, w najcieplejszym regionie Turcji. Jest ucieleśnieniem naszego wieloletniego doświadczenia w budownictwie wysokiej jakości.

Lokalizacja projektu odpowiada jego statusowi luksusowego kompleksu mieszkaniowego: niedaleko morza, blisko centrum miasta, w pobliżu supermarketów, aptek, banków, kawiarni i obiektów użyteczności publicznej.

Apartamenty na sprzedaż:

Apartamenty 1+1 – 68 m²
— 11. piętro
Widok na morze, góry i Calais
— 8. piętro, narożny
Widok z boku na udogodnienia
— 2. piętro
Widok na udogodnienia

Apartamenty 2+1 – 142 m²
— 9. piętro
Niesamowite, panoramiczne widoki na morze i góry
— 2. piętro, 137 m²
Widok na morze
— 3. piętro, 137 m²
Nowo umeblowane i wyposażone, przestronne i komfortowe, z widokiem na teren osiedla

Apartament 3+1 – 188 m²
— 2. piętro
Widok na teren osiedla i drogę

Aby poznać dostępność i cenę, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Kompleks charakteryzuje się nowoczesnymi budynkami z wysokiej jakości, artystycznym oświetleniem. Subtelne i minimalistyczne fasady w eleganckich, ciepłych odcieniach charakteryzują się panoramicznymi przeszkleniami. Kaskadowy układ bloków mieszkalnych oferuje wyjątkowe widoki z praktycznie każdego apartamentu!

Kompleks mieszkaniowy będzie otoczony wspaniałą śródziemnomorską przyrodą, a teren będzie tonął w zieleni! Ogród kompleksu w niczym nie ustępuje parkom pałacowym – znajdą się w nim liczne rabaty kwiatowe, ścieżki, stawy i fontanny.

W ramach projektu przewidziano podziemny parking na 300 miejsc. Bezpieczeństwo zapewni nowoczesny system monitoringu, a personel będzie dbał o porządek i czystość na terenie kompleksu, a także o codzienne potrzeby mieszkańców.

Otoczenie zostanie zagospodarowane w najwyższym standardzie i zapewni komfortowe i bezpieczne środowisko rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku.

Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.

Główne cechy:

  • Bidet zintegrowany z toaletą
  • Wszystkie urządzenia
  • Sufity gipsowo-kartonowe
  • Indywidualny dostęp na kartę chipową
  • Kabina prysznicowa
  • Piękny widok
  • Meble łazienkowe
  • Drzwi wewnętrzne
  • Okna panoramiczne
  • Podgrzewana podłoga w łazience
  • Podgrzewana podłoga we wszystkich pomieszczeniach
  • Przygotowanie pod rolety
  • Reflektory
  • Telewizja satelitarna
  • Filtr wody pitnej na wlocie
  • Wykończenie
  • Hammam na terenie obiektu
  • Centrum spa
  • Podgrzewany basen kryty
  • Prysznic tropikalny
  • Pokój relaksacyjny

Infrastruktura:

  • Dostęp do kompleksu za pomocą karty
  • System bezpieczeństwa
  • Zagospodarowany teren zielony
  • Muzyczne fontanny
  • Skyway – pływający most
  • 2 baseny zewnętrzne
  • Basen bez krawędzi
  • 8 jacuzzi
  • 4 baseny dla dzieci do 3 lat
  • Zagospodarowane tereny rekreacyjne z parasolami
  • Altanki
  • Zielony teren rekreacyjny
  • Ogród tropikalny
  • Parking z Miniatury
  • Kino plenerowe
  • Strefa relaksu z hamakami
  • Zamknięty parking na 300 miejsc
  • Windy i schody ruchome do transportu na terenie całego kompleksu
  • Toalety i prysznice na terenie całego kompleksu

Aktywne strefy rekreacyjne

  • Aquapark dla dorosłych
  • Aquapark dla dzieci
  • Basen ze sztuczną falą
  • Miejsce do grillowania dla 200 osób
  • Strefa eventowa
  • Miniklub dla dzieci (ze sceną, kuchnią i miejscem do zdjęć)
  • Sprzęt sportowy na zewnątrz
  • Plac zabaw na świeżym powietrzu ze zjeżdżalniami i huśtawkami
  • Park linowy
  • Park szachowy
  • Tenis stołowy
  • Minigolf
  • 2 korty tenisowe
  • Korty wielofunkcyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

