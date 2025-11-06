Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.

Yekta Kingdom Premium, najbardziej okazały i imponujący projekt w Alanyi, to inwestycja o powierzchni trzech hektarów.
Ten kompleks mieszkaniowy stanie się nowym symbolem dzielnicy Mahmutlar.
Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy położony jest nad Morzem Śródziemnym, w najcieplejszym regionie Turcji. Jest ucieleśnieniem naszego wieloletniego doświadczenia w budownictwie wysokiej jakości.
Lokalizacja projektu odpowiada jego statusowi luksusowego kompleksu mieszkaniowego: niedaleko morza, blisko centrum miasta, w pobliżu supermarketów, aptek, banków, kawiarni i obiektów użyteczności publicznej.
Apartamenty na sprzedaż:
Apartamenty 1+1 – 68 m²
— 11. piętro
Widok na morze, góry i Calais
— 8. piętro, narożny
Widok z boku na udogodnienia
— 2. piętro
Widok na udogodnienia
Apartamenty 2+1 – 142 m²
— 9. piętro
Niesamowite, panoramiczne widoki na morze i góry
— 2. piętro, 137 m²
Widok na morze
— 3. piętro, 137 m²
Nowo umeblowane i wyposażone, przestronne i komfortowe, z widokiem na teren osiedla
Apartament 3+1 – 188 m²
— 2. piętro
Widok na teren osiedla i drogę
Aby poznać dostępność i cenę, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.
Kompleks charakteryzuje się nowoczesnymi budynkami z wysokiej jakości, artystycznym oświetleniem. Subtelne i minimalistyczne fasady w eleganckich, ciepłych odcieniach charakteryzują się panoramicznymi przeszkleniami. Kaskadowy układ bloków mieszkalnych oferuje wyjątkowe widoki z praktycznie każdego apartamentu!
Kompleks mieszkaniowy będzie otoczony wspaniałą śródziemnomorską przyrodą, a teren będzie tonął w zieleni! Ogród kompleksu w niczym nie ustępuje parkom pałacowym – znajdą się w nim liczne rabaty kwiatowe, ścieżki, stawy i fontanny.
W ramach projektu przewidziano podziemny parking na 300 miejsc. Bezpieczeństwo zapewni nowoczesny system monitoringu, a personel będzie dbał o porządek i czystość na terenie kompleksu, a także o codzienne potrzeby mieszkańców.
Otoczenie zostanie zagospodarowane w najwyższym standardzie i zapewni komfortowe i bezpieczne środowisko rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku.
Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.
Główne cechy:
Infrastruktura:
Aktywne strefy rekreacyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.