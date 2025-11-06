Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.

Licencja na wynajem krótkoterminowy!
Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 56 m² w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Best Home 40 Cleopatra Epic to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony 4 minuty spacerem od słynnej plaży Kleopatry w Alanyi i jej pięknego parku.
Kompleks położony jest przy cichej ulicy, co pozwala mieszkańcom cieszyć się spokojem, a jednocześnie być w zasięgu spaceru od rozwiniętej infrastruktury turystycznego centrum miasta.
Wyjątkowa lokalizacja kompleksu zapewnia nie tylko komfortowe mieszkanie i wypoczynek przez cały rok, ale także rentowną inwestycję o wysokiej płynności.
Kompleks wyróżnia się nienaganną jakością, nowoczesnymi materiałami i technologiami, luksusowym designem oraz najwyższym poziomem komfortu.
Kompleks został wybudowany w 2023 roku.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.