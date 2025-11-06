  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.

Alanya, Turcja
od
$179,059
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 32861
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1161
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Licencja na wynajem krótkoterminowy!

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 56 m² w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.

Best Home 40 Cleopatra Epic to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony 4 minuty spacerem od słynnej plaży Kleopatry w Alanyi i jej pięknego parku.

Kompleks położony jest przy cichej ulicy, co pozwala mieszkańcom cieszyć się spokojem, a jednocześnie być w zasięgu spaceru od rozwiniętej infrastruktury turystycznego centrum miasta.

Wyjątkowa lokalizacja kompleksu zapewnia nie tylko komfortowe mieszkanie i wypoczynek przez cały rok, ale także rentowną inwestycję o wysokiej płynności.

Kompleks wyróżnia się nienaganną jakością, nowoczesnymi materiałami i technologiami, luksusowym designem oraz najwyższym poziomem komfortu.

Kompleks został wybudowany w 2023 roku.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren zielony
  • Ogrzewany basen zewnętrzny
  • Jacuzzi
  • Brodzik dla dzieci
  • Lobby
  • Siłownia
  • Ogrzewane jacuzzi
  • Sauna
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Parking rowerowy
  • Zarządca
  • Wi-Fi
  • Telewizja satelitarna
  • Generator
  • Teren ogrodzony
  • Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

