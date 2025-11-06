Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.

Licencja na wynajem krótkoterminowy!

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 56 m² w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.

Best Home 40 Cleopatra Epic to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony 4 minuty spacerem od słynnej plaży Kleopatry w Alanyi i jej pięknego parku.

Kompleks położony jest przy cichej ulicy, co pozwala mieszkańcom cieszyć się spokojem, a jednocześnie być w zasięgu spaceru od rozwiniętej infrastruktury turystycznego centrum miasta.

Wyjątkowa lokalizacja kompleksu zapewnia nie tylko komfortowe mieszkanie i wypoczynek przez cały rok, ale także rentowną inwestycję o wysokiej płynności.

Kompleks wyróżnia się nienaganną jakością, nowoczesnymi materiałami i technologiami, luksusowym designem oraz najwyższym poziomem komfortu.

Kompleks został wybudowany w 2023 roku.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren zielony

Ogrzewany basen zewnętrzny

Jacuzzi

Brodzik dla dzieci

Lobby

Siłownia

Ogrzewane jacuzzi

Sauna

Pokój zabaw dla dzieci

Parking rowerowy

Zarządca

Wi-Fi

Telewizja satelitarna

Generator

Teren ogrodzony

Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.