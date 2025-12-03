  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Yenişehir
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Yenisehir, Turcja

Stambuł
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turcja
od
$95,550
Projekt posiada jeden budynek mieszkalny z 12 piętrami. W budynku są dwa mieszkania. Projekt jest małym kompleksem mieszkalnym z pergolami i różnymi obszarami rekreacyjnymi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Yenisehir, naprzeciwko centrum handlowego SAYAPARK i University Street. Odl…
Zespół mieszkaniowy GALA
Zespół mieszkaniowy GALA
Zespół mieszkaniowy GALA
Zespół mieszkaniowy GALA
Yenisehir, Turcja
od
$50,642
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 60–80 m²
2 obiekty nieruchomości 2
LCD: GALA . Adres: Turcja,. Mersin, pn. Jenishehir. Centrum miasta. W kompleksie 1 blok, zgazowany, centralne ogrzewanie, ochrona przeciwpożarowa. Rozpoczęcie budowy: listopad 2021 r. Koniec budowy: listopad 2022 r. Koszty zależą od wybranej podłogi. Na wszystkich piętrach znajdują si…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
75,000
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
90,000
