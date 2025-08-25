  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.

Kargicak, Turcja
od
$310,167
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 27532
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Film prezentujący apartament zostanie przesłany na życzenie.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 120 m2 na 3. piętrze, wyposażony w meble i sprzęt AGD w najwyższej klasy kompleksie Konak Premium z infrastrukturą pięciogwiazdkowego hotelu w pierwszej linii brzegowej.

Rozkład:

  • Stylowa kuchnia z salonem,
  • 2 przestronne sypialnie
  • 2 łazienki
  • Wysokiej jakości meble i sprzęt AGD

To duży projekt klasy LUKSUS o powierzchni 25 000 m2, składający się z ośmiu 7-piętrowych bloków, a oprócz doskonałej infrastruktury, posiada nawet własne centrum handlowe o powierzchni 2500 m2.

Infrastruktura:

  • 3 duże baseny odkryte
  • 1 basen z częścią rekreacyjną
  • 2 baseny dla dzieci
  • Bar przy basenie
  • Miejsce do grillowania
  • Boisko do piłki nożnej i koszykówki
  • Kort tenisowy
  • Kryty parking
  • Kryty basen
  • Łaźnia osmańska
  • Łaźnia parowa i sauna
  • Grota solna
  • Gabinety masażu
  • Strefa rekreacyjno-relaksacyjna
  • Sala fitness, strefa do jogi i pilatesu
  • Bilard
  • Tenis stołowy
  • Kort tenisowy
  • Kino
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Restauracja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja

