Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.

Film prezentujący apartament zostanie przesłany na życzenie.
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 120 m2 na 3. piętrze, wyposażony w meble i sprzęt AGD w najwyższej klasy kompleksie Konak Premium z infrastrukturą pięciogwiazdkowego hotelu w pierwszej linii brzegowej.
Rozkład:
To duży projekt klasy LUKSUS o powierzchni 25 000 m2, składający się z ośmiu 7-piętrowych bloków, a oprócz doskonałej infrastruktury, posiada nawet własne centrum handlowe o powierzchni 2500 m2.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.