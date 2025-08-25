Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.

Film prezentujący apartament zostanie przesłany na życzenie.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 120 m2 na 3. piętrze, wyposażony w meble i sprzęt AGD w najwyższej klasy kompleksie Konak Premium z infrastrukturą pięciogwiazdkowego hotelu w pierwszej linii brzegowej.

Rozkład:

Stylowa kuchnia z salonem,

2 przestronne sypialnie

2 łazienki

Wysokiej jakości meble i sprzęt AGD

To duży projekt klasy LUKSUS o powierzchni 25 000 m2, składający się z ośmiu 7-piętrowych bloków, a oprócz doskonałej infrastruktury, posiada nawet własne centrum handlowe o powierzchni 2500 m2.

Infrastruktura:

3 duże baseny odkryte

1 basen z częścią rekreacyjną

2 baseny dla dzieci

Bar przy basenie

Miejsce do grillowania

Boisko do piłki nożnej i koszykówki

Kort tenisowy

Kryty parking

Kryty basen

Łaźnia osmańska

Łaźnia parowa i sauna

Grota solna

Gabinety masażu

Strefa rekreacyjno-relaksacyjna

Sala fitness, strefa do jogi i pilatesu

Bilard

Tenis stołowy

Kort tenisowy

Kino

Plac zabaw dla dzieci

Restauracja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.