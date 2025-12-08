  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kepez
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kepez, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Kepez, Turcja
od
$325,035
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania przy Ulicy z Centrami Handlowymi i Kawiarniami w Antalyi, Kepez Luksusowe mieszkania znajdują się w Kepez, w dzielnicy Gülveren. Region szybko się rozwinął dzięki projektom transformacji obszarów miejskich i przyciągnął inwestorów i nabywców. Stało się centrum przyciągania dzięki …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Kompleks mieszkalny obejmuje 359 apartamentów (z 1, 2 i 3 sypialniami) oraz 51 lokali handlowych (18 biur i 33 sklepy), kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness i odkryty plac zabaw dla dzieci, parking. Przed wejściem do kompleksu znajduje się zielona powierzchni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się kryty parking, kryte i odkryte baseny, kompleks sportowy, sauna, klub dla dzieci, studio pilates, basen dla dzieci, kawiarnia, ochrona wokół zegara, ścieżki spacerowe, wspólny taras.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyso…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Apartamentowiec Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi
Kepez, Turcja
od
$597,414
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania przy Ulicy z Centrami Handlowymi i Kawiarniami w Antalyi, Kepez Luksusowe mieszkania znajdują się w Kepez, w dzielnicy Gülveren. Region szybko się rozwinął dzięki projektom transformacji obszarów miejskich i przyciągnął inwestorów i nabywców. Stało się centrum przyciągania dzięki …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turcja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 48 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ŻYJ PRAWDZIWE ŻYCIE! Jest udzielany bez raty odsetkowej przez okres 20 miesięcy! Początkowa rata 50%! Dom – jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na jakość życia ludzkiego. Odkryj Antalyę ze wspaniałym śródziemnomorskim klimatem, pięknem przyrody i zabytkami, które rozgrzeją …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
110,000
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się