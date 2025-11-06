Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Yekta Blue 5.

Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Yekta Blue 5 SPA

Najlepsza cena na rynku - 135 000 euro!

Chcesz kupić prestiżową nieruchomość w słonecznym tureckim raju?

Przedstawiamy ten umeblowany apartament 2+1 w luksusowym kompleksie Yekta Blue 5 SPA (Mahmutlar, Alanya) od jednego z czołowych deweloperów w regionie – idealne połączenie luksusu, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.

Kluczowe cechy

Powierzchnia: 70 m²

Liczba sypialni: 2

Liczba łazienek: 1

Meble i sprzęt AGD: Dostępne

Klasa: Business+

Lokalizacja: Mahmutlar, Alanya (Turcja).

Odległość do morza: 600 metrów.

Dlaczego ta nieruchomość?

✅ Konkurencyjna cena: 135 000 euro – wyjątkowa okazja do zakupu wysokiej jakości nieruchomości w atrakcyjnej cenie.

✅ Oferta „pod klucz”: w pełni umeblowane mieszkanie – zamieszkaj natychmiast po zakupie!

✅ Dogodna lokalizacja: dzielnica Mahmutlar z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i bliskością morza (600 m, 8 minut spacerem).

Infrastruktura godna pięciogwiazdkowego hotelu

Zagospodarowany ogród

Duży basen zewnętrzny z wydzieloną strefą dla dzieci

Miejsce do grillowania

Podgrzewany basen kryty

Centrum fitness

Strefa spa

Łaźnia turecka (hammam) i sauna fińska

Gabinet masażu

Pokój relaksu

Sala gier

Nie przegap okazji, aby zostać właścicielem luksusowego apartamentu w jednym z najpopularniejszych kurortów na świecie!

✅ Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na oglądanie online lub osobiście.