  Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Yekta Blue 5.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Yekta Blue 5.

Mahmutlar, Turcja
$162,709
11
ID: 33338
Data aktualizacji: 12.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Yekta Blue 5 SPA

Najlepsza cena na rynku - 135 000 euro!

Chcesz kupić prestiżową nieruchomość w słonecznym tureckim raju?
Przedstawiamy ten umeblowany apartament 2+1 w luksusowym kompleksie Yekta Blue 5 SPA (Mahmutlar, Alanya) od jednego z czołowych deweloperów w regionie – idealne połączenie luksusu, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.

Kluczowe cechy

  • Powierzchnia: 70 m²
  • Liczba sypialni: 2
  • Liczba łazienek: 1
  • Meble i sprzęt AGD: Dostępne
  • Klasa: Business+
  • Lokalizacja: Mahmutlar, Alanya (Turcja).
  • Odległość do morza: 600 metrów.

Dlaczego ta nieruchomość?
✅ Konkurencyjna cena: 135 000 euro – wyjątkowa okazja do zakupu wysokiej jakości nieruchomości w atrakcyjnej cenie.
✅ Oferta „pod klucz”: w pełni umeblowane mieszkanie – zamieszkaj natychmiast po zakupie!
✅ Dogodna lokalizacja: dzielnica Mahmutlar z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i bliskością morza (600 m, 8 minut spacerem).

Infrastruktura godna pięciogwiazdkowego hotelu

  • Zagospodarowany ogród
  • Duży basen zewnętrzny z wydzieloną strefą dla dzieci
  • Miejsce do grillowania
  • Podgrzewany basen kryty
  • Centrum fitness
  • Strefa spa
  • Łaźnia turecka (hammam) i sauna fińska
  • Gabinet masażu
  • Pokój relaksu
  • Sala gier

Nie przegap okazji, aby zostać właścicielem luksusowego apartamentu w jednym z najpopularniejszych kurortów na świecie!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na oglądanie online lub osobiście.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

