  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kemer
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kemer, Turcja

Stambuł
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Kemer, Turcja
od
$137,737
Z dumą oferujemy Państwu dwupokojowe mieszkanie pod klucz w elitarnym kompleksie mieszkaniowym w Kemer. Dobrze wyposażone mieszkanie na sprzedaż na wakacje i stałe życie nad brzegiem łagodnego Morza Śródziemnego w okolicy Kemer z doskonałą lokalizacją Dobrze wyposażone mieszkanie na sprzedaż…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się