Kompleks mieszkalny Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.

Trzypokojowy apartament typu duplex (3+1) o powierzchni 140 m² w kompleksie Konak Premium.
Ten luksusowy projekt o powierzchni 25 000 m² składa się z ośmiu siedmiopiętrowych bloków i, oprócz wspaniałych udogodnień, może pochwalić się własnym centrum handlowym o powierzchni 2500 m².
Apartament znajduje się w największym bloku, Bloku L. Położony wyżej niż pozostałe budynki, apartament oferuje z dużych okien wspaniałe widoki na góry.
W tym bloku znajduje się również drugie i największe spa na terenie obiektu, o powierzchni 6000 m².
Udogodnienia:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.