Kompleks mieszkalny Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.

Trzypokojowy apartament typu duplex (3+1) o powierzchni 140 m² w kompleksie Konak Premium.

Ten luksusowy projekt o powierzchni 25 000 m² składa się z ośmiu siedmiopiętrowych bloków i, oprócz wspaniałych udogodnień, może pochwalić się własnym centrum handlowym o powierzchni 2500 m².

Apartament znajduje się w największym bloku, Bloku L. Położony wyżej niż pozostałe budynki, apartament oferuje z dużych okien wspaniałe widoki na góry.

W tym bloku znajduje się również drugie i największe spa na terenie obiektu, o powierzchni 6000 m².

Udogodnienia:

3 duże baseny odkryte

1 basen ze strefą relaksu

2 baseny dla dzieci

Bar przy basenie

Miejsce do grillowania

Boiska do piłki nożnej i koszykówki

Kort tenisowy

Kryty parking

Kryty basen

Łaźnia osmańska

Łaźnia parowa i sauna

Grota solna

Gabinety masażu

Strefa relaksu i relaksu

Sala fitness, strefa do jogi i pilatesu

Bilard

Pensjonat stołowy

Kort tenisowy

Kino

Plac zabaw dla dzieci

Restauracja

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.