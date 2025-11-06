  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.

Kargicak, Turcja
$340,693
15
ID: 33199
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Trzypokojowy apartament typu duplex (3+1) o powierzchni 140 m² w kompleksie Konak Premium.

Ten luksusowy projekt o powierzchni 25 000 m² składa się z ośmiu siedmiopiętrowych bloków i, oprócz wspaniałych udogodnień, może pochwalić się własnym centrum handlowym o powierzchni 2500 m².

Apartament znajduje się w największym bloku, Bloku L. Położony wyżej niż pozostałe budynki, apartament oferuje z dużych okien wspaniałe widoki na góry.

W tym bloku znajduje się również drugie i największe spa na terenie obiektu, o powierzchni 6000 m².

Udogodnienia:

  • 3 duże baseny odkryte
  • 1 basen ze strefą relaksu
  • 2 baseny dla dzieci
  • Bar przy basenie
  • Miejsce do grillowania
  • Boiska do piłki nożnej i koszykówki
  • Kort tenisowy
  • Kryty parking
  • Kryty basen
  • Łaźnia osmańska
  • Łaźnia parowa i sauna
  • Grota solna
  • Gabinety masażu
  • Strefa relaksu i relaksu
  • Sala fitness, strefa do jogi i pilatesu
  • Bilard
  • Pensjonat stołowy
  • Kort tenisowy
  • Kino
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Restauracja

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
