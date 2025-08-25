Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m², na 2. piętrze.

Best Home 25 to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w centralnej części Alanyi, zaledwie kilka minut spacerem od plaży Kleopatry i parku.

Jednocześnie kompleks znajduje się w samym sercu rozwiniętej infrastruktury miejskiej – liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, kluby itp. znajdują się w zasięgu spaceru.

Best Home 25 to jeden, 5-piętrowy blok mieszkalny, położony na zamkniętym terenie z ogrodem, basenem i własną infrastrukturą, zapewniającą komfortowe życie.

Na sprzedaż dostępne jest również mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 100 m² z meblami i sprzętem AGD, w cenie 249 000 EUR.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Brodzik dla dzieci

Strefa rekreacyjna

Bar przy basenie

Lobby

Basen kryty

Siłownia

Sauna

Jacuzzi

Plac zabaw dla dzieci

Agregat prądotwórczy

Parking

Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.