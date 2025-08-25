  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Alanya, Turcja
od
$192,375
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 27550
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m², na 2. piętrze.

Best Home 25 to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w centralnej części Alanyi, zaledwie kilka minut spacerem od plaży Kleopatry i parku.

Jednocześnie kompleks znajduje się w samym sercu rozwiniętej infrastruktury miejskiej – liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, kluby itp. znajdują się w zasięgu spaceru.

Best Home 25 to jeden, 5-piętrowy blok mieszkalny, położony na zamkniętym terenie z ogrodem, basenem i własną infrastrukturą, zapewniającą komfortowe życie.

Na sprzedaż dostępne jest również mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 100 m² z meblami i sprzętem AGD, w cenie 249 000 EUR.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Brodzik dla dzieci
  • Strefa rekreacyjna
  • Bar przy basenie
  • Lobby
  • Basen kryty
  • Siłownia
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Agregat prądotwórczy
  • Parking
  • Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

