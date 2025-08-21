Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Na sprzedaż dwupokojowe apartamenty (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, a jednocześnie mieć dostęp do całej infrastruktury miejskiej w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukujących mieszkań na wynajem.

Okolice plaży Cleopatra cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Główne atrakcje miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy, kawiarnie i restauracje, szkoły, komunikacja miejska, supermarkety i wiele innych.

Nowy kompleks mieszkaniowy o powierzchni 4500 m² będzie składał się z dwóch ośmiopiętrowych bloków, położonych 600 metrów od morza.

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z wbudowaną kuchnią z granitowym blatem i łazienką.

Infrastruktura:

Aquapark

Basen zewnętrzny

Basen kryty

Siłownia

Łaźnia turecka

Sauna

Gabinet masażu

Plac zabaw dla dzieci

Altana relaksacyjna

Parking kryty

Miejsce do grillowania

Ogród botaniczny

Kawiarnia, bar

Ochrona i monitoring

Sztuczny wodospad

Ścieżki spacerowe

Sala zabaw

Brodzik dla dzieci

Główne atuty:

Drzwi stalowe

Meble kuchenne

Drzwi i okna balkonowe PCV

Przestronny salon

W pełni wyposażona łazienka

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.