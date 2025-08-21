Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

  1. Realting.com
Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Alanya, Turcja
od
$216,481




ID: 27470
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na sprzedaż dwupokojowe apartamenty (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, a jednocześnie mieć dostęp do całej infrastruktury miejskiej w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukujących mieszkań na wynajem.

Okolice plaży Cleopatra cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Główne atrakcje miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy, kawiarnie i restauracje, szkoły, komunikacja miejska, supermarkety i wiele innych.

Nowy kompleks mieszkaniowy o powierzchni 4500 m² będzie składał się z dwóch ośmiopiętrowych bloków, położonych 600 metrów od morza.

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z wbudowaną kuchnią z granitowym blatem i łazienką.

Infrastruktura:

  • Aquapark
  • Basen zewnętrzny
  • Basen kryty
  • Siłownia
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Gabinet masażu
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Altana relaksacyjna
  • Parking kryty
  • Miejsce do grillowania
  • Ogród botaniczny
  • Kawiarnia, bar
  • Ochrona i monitoring
  • Sztuczny wodospad
  • Ścieżki spacerowe
  • Sala zabaw
  • Brodzik dla dzieci

Główne atuty:

  • Drzwi stalowe
  • Meble kuchenne
  • Drzwi i okna balkonowe PCV
  • Przestronny salon
  • W pełni wyposażona łazienka

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja

Państwo przegląda

Alanya, Turcja
od
$216,481
