Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$82,572
Rezydencja oferuje baseny, centrum spa, parki wodne, prywatną piaszczystą plażę, restauracje, klub dla dzieci i parki przygód, centrum fitness, pilates i studia jogi, boiska sportowe, las.Zakończenie - 2024
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala
Apartamentowiec Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala
Apartamentowiec Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala
Apartamentowiec Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala
Apartamentowiec Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala
Apartamentowiec Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala
Kepez, Turcja
od
$375,441
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Mieszkania w Nowym Projekcie w Antalyi Kepez Mieszkania znajdują się w dzielnicy Göçerler, Kepez, Antalya. Region jest gospodarzem wielu elitarnych projektów w Kepez, a jego wartość jeszcze bardziej wzrosła dzięki budowie Szpitala Miejskiego. Mieszkania znajdują się 100 m od najbliższego prz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$228,133
Rezydencja posiada system bezpieczeństwa, kryte i odkryte baseny, siłownię i studio pilates, tereny zielone i stawy.Zakończenie - 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 4 kmCentrum miasta Antalya - 5 kmStare miasto - 8 kmPlaża - 7 kmLotnisko - 18 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$373,065
Rezydencja o powierzchni konstrukcyjnej 14,085 m2 składa się z 4 bloków. Dzięki swojej lokalizacji i funkcji projektu mieszanego użytkowania; Został zaprojektowany w celu jak najlepszego wykorzystania warunków geograficznych i klimatycznych. Ze względu na swoją lokalizację, Kepez jest w stan…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$676,490
Rezydencja wyróżnia się jako innowacyjny projekt życia specjalnie dla Ciebie i oferuje komfortowe życie miejskie w obszarze Cankaya w obszarze Masa dağı, znajduje się w Antalya, gdzie właśnie rozpoczęła się budowa. Ma chłodniejsze warunki klimatyczne w porównaniu do centrum miasta. Terra Now…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
