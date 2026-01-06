Kepez, Turcja

Rezydencja wyróżnia się jako innowacyjny projekt życia specjalnie dla Ciebie i oferuje komfortowe życie miejskie w obszarze Cankaya w obszarze Masa dağı, znajduje się w Antalya, gdzie właśnie rozpoczęła się budowa. Ma chłodniejsze warunki klimatyczne w porównaniu do centrum miasta. Terra Now…