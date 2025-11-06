Mieszkanie w nowym budynku Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Położony w Oba, obszar otwarty dla zezwolenia na pobyt.

Ceny początkowe:

• 1 + 1 apartamenty od €89000

• 2 + 1 apartamenty od 125,000 €

• 3 + 1 apartamenty od €175,000

Cechy projektu:

• 4 bloki, łącznie 96 apartamentów

• Basen odkryty i kryty

• 24 / 7 bezpieczeństwa

• Koszykówka i korty tenisowe

• Łaźnia turecka i sauna

• Kawiarnia i restauracja

• Pokój zabaw dla dzieci

• Parking wewnętrzny i zewnętrzny

• Lobby i windy

• Jakość konstrukcji pierwszej klasy

✔ 70% projektu jest ukończone

✔ Data dostawy: 31.12.2026

Nie przegap tej okazji, aby kupić wymarzony apartament z łatwą ratą płatności.

