  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Mieszkanie w nowym budynku Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Oba, Turcja
od
$105,661
VAT
od
$55/m²
;
21
Zostawić wniosek
ID: 33302
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Położony w Oba, obszar otwarty dla zezwolenia na pobyt.

Ceny początkowe:
• 1 + 1 apartamenty od €89000
• 2 + 1 apartamenty od 125,000 €
• 3 + 1 apartamenty od €175,000

Cechy projektu:
• 4 bloki, łącznie 96 apartamentów
• Basen odkryty i kryty
• 24 / 7 bezpieczeństwa
• Koszykówka i korty tenisowe
• Łaźnia turecka i sauna
• Kawiarnia i restauracja
• Pokój zabaw dla dzieci
• Parking wewnętrzny i zewnętrzny
• Lobby i windy
• Jakość konstrukcji pierwszej klasy

✔ 70% projektu jest ukończone
✔ Data dostawy: 31.12.2026

Nie przegap tej okazji, aby kupić wymarzony apartament z łatwą ratą płatności.

📩 Skontaktuj się z nami teraz więcej szczegółów!

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Alanya, Turcja
od
$163,484
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$91,482
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$76,906
Dzielnica mieszkaniowa New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$134,534
Apartamentowiec Hayat Dream Gazipasa
Gazipasa, Turcja
od
$130,201
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!
Oba, Turcja
od
$105,661
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Besiktas, Turcja
od
$94,295
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to jeden z najważniejszych projektów mieszkaniowych i inwestycyjnych po europejskiej stronie Stambułu. Znajduje się na strategicznej drodze Basin Express, która łączy autostrady TEM i E5. Szybki wzrost cen nieruchomości w regionie sprawia, że p…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy PERGE COLLECTION SKY BLUE
Zespół mieszkaniowy PERGE COLLECTION SKY BLUE
Zespół mieszkaniowy PERGE COLLECTION SKY BLUE
Zespół mieszkaniowy PERGE COLLECTION SKY BLUE
Zespół mieszkaniowy PERGE COLLECTION SKY BLUE
Aksu, Turcja
od
$170,669
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50 m²
1 obiekt nieruchomości 1
PERGE COLLECTION: NIEBIESKI NIEBIESKI KLASA BIZNESOWA W FUNITIE MEDYTERRANCJI 30% zaliczki! Bez prowizji! Brak% raty do czasu zakończenia budowy! Od najlepszych programistów Rosji i Turcji. Największy metr mieszkań, najlepsze materiały budowlane i piękna architektura projektu. 5700m2 to id…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
160,000
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Akbuk, Turcja
od
$250,709
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Amazing Sea View Duplex na sprzedaż w Akbuk – Oszałamiający drugi dom w Turcji Oszałamiający dwupoziomowy widok na morze na sprzedaż w Akbuk – Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami na sprzedaż w pięknym kompleksie w Akbuk. Akbuk nadal jest wschodzącą gwiazdą rynku nieruchomości każdego d…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje