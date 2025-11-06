Mieszkanie w nowym budynku Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Położony w Oba, obszar otwarty dla zezwolenia na pobyt.
Ceny początkowe:
• 1 + 1 apartamenty od €89000
• 2 + 1 apartamenty od 125,000 €
• 3 + 1 apartamenty od €175,000
Cechy projektu:
• 4 bloki, łącznie 96 apartamentów
• Basen odkryty i kryty
• 24 / 7 bezpieczeństwa
• Koszykówka i korty tenisowe
• Łaźnia turecka i sauna
• Kawiarnia i restauracja
• Pokój zabaw dla dzieci
• Parking wewnętrzny i zewnętrzny
• Lobby i windy
• Jakość konstrukcji pierwszej klasy
✔ 70% projektu jest ukończone
✔ Data dostawy: 31.12.2026
Nie przegap tej okazji, aby kupić wymarzony apartament z łatwą ratą płatności.
📩 Skontaktuj się z nami teraz więcej szczegółów!