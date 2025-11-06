  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

Oba, Turcja
od
$395,518
;
24
ID: 2013
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

? Apartamenty: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turcja, OBA OLIVE District
Widok na morze i góry
2011 r. Budowa 3 piętro z 3
Do morza: 1.700m
Ogrzewanie akumulatorów ( )

? Terytorium krajobrazowe ▪ Ľ Transfer na plażę ▪ ĽPodziemny i otwarty parking.

? Lokalizacja: ▪ Ľ1600 m do morza  

Infrastruktura: * OPEN POOL * WING BASSIN * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENNIS * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * BEZPIECZEŃSTWO * MIEJSCE DZIECKA * MINI CLUB * MAGAZYN * BULING * KAFE * RESTAURACJA * POKÓJ GRY * SALON PIĘKNOŚCI * Transfer na plażę

? Nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego

Płatność ratalna -0% Rata początkowa -50%

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
