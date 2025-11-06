Kompleks mieszkalny 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

? Apartamenty: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turcja, OBA OLIVE District
Widok na morze i góry
2011 r. Budowa 3 piętro z 3
Do morza: 1.700m
Ogrzewanie akumulatorów ( )
? Terytorium krajobrazowe ▪ Ľ Transfer na plażę ▪ ĽPodziemny i otwarty parking.
? Lokalizacja: ▪ Ľ1600 m do morza
Infrastruktura: * OPEN POOL * WING BASSIN * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENNIS * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * BEZPIECZEŃSTWO * MIEJSCE DZIECKA * MINI CLUB * MAGAZYN * BULING * KAFE * RESTAURACJA * POKÓJ GRY * SALON PIĘKNOŚCI * Transfer na plażę
? Nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego
Płatność ratalna -0% Rata początkowa -50%