  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.

Mahmutlar, Turcja
od
$80,740
BTC
0.9603867
ETH
50.3379731
USDT
79 826.4265482
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
Zostawić wniosek
ID: 32904
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1194
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 20.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 52 m² na pierwszym piętrze kompleksu Konak Life Residence.

Kompleks położony jest zaledwie 300 metrów od morza, na granicy dwóch popularnych dzielnic Alanyi – Mahmutlar i Kargicak.

Główna ulica dzielnicy, Barbaros, znajduje się 100 metrów od obiektu i oferuje liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. W pobliżu w soboty odbywa się targ rolny.

Udogodnienia:

  • Aranżacja terenu
  • Basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci
  • Basen kryty
  • Sauna
  • Sala fitness
  • Winda
  • Usługi concierge
  • Monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
od
$239,756
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turcja
od
$213,628
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$927,357
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Erdemli, Turcja
od
$52,901
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Oba, Turcja
od
$182,350
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$80,740
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$361,226
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, łaźnię turecką, saunę i jacuzzi, centrum fitness, miejsce do grillowania, bary, parking, altankę, plac zabaw dla dzieci, kino, bezprzewodowy Internet, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień, 30, 2023.Cechy mieszkan…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Mahmutlar, Turcja
od
$134,110
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie dwupokojowe w kompleksie Guzel 2000. Mieszkania na sprzedaż: Apartament dwupokojowy (2+1), 115 m². Cena: 116 000 EUR Apartament dwupokojowy (2+1), 100 m². Cena: 136 000 EUR Kompleks składa się z jednego, 12-piętrowego budynku o powierzchni 3713 m², z bog…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turcja
od
$127,055
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Palace Residence na nabrzeżu morza:Kompleks znajduje się na łącznej powierzchni 4,700 m2 i składa się z czterech bloków piętrowych.Nowy kompleks mieszkalny premium 50 metrów od Morza Śródziemnego, na poziomie 5 * hotel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje