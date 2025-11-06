Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 52 m² na pierwszym piętrze kompleksu Konak Life Residence.

Kompleks położony jest zaledwie 300 metrów od morza, na granicy dwóch popularnych dzielnic Alanyi – Mahmutlar i Kargicak.

Główna ulica dzielnicy, Barbaros, znajduje się 100 metrów od obiektu i oferuje liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. W pobliżu w soboty odbywa się targ rolny.

Udogodnienia:

Aranżacja terenu

Basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci

Basen kryty

Sauna

Sala fitness

Winda

Usługi concierge

Monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.