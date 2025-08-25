Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel

Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel

Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele innych codziennych i społecznych udogodnień.

Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się 1 km od plaży, 4 km od centrum Mahmutlar, 4,5 km od centrum handlowego Alanyum, 7,4 km od Zamku w Alanyi i 32 km od lotniska Gazipasa.

Obiekt składający się z 14 bloków, o łącznej powierzchni 35 109 m², posiada kryte/odkryte baseny bez krawędzi, kryty parking, zjeżdżalnie wodne dla dorosłych i dzieci, wodospady, tereny spacerowe, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, stół tenis, sprzęt do piłki wodnej, place zabaw dla dzieci. Zaprojektowane zostały również, altana, wspólne lobby, recepcję, kryty basen z podgrzewaną wodą, łaźnia turecką, sauna, łaźnie parowe i solne, gabinety masażu, pokoje hobbystyczne dla dorosłych i dzieci plac zabaw o najwyższej jakości wykonania.

AYT-04119