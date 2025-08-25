  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel

Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel

Muratpasa, Turcja
od
$653,362
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27893
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel

Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele innych codziennych i społecznych udogodnień.

Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się 1 km od plaży, 4 km od centrum Mahmutlar, 4,5 km od centrum handlowego Alanyum, 7,4 km od Zamku w Alanyi i 32 km od lotniska Gazipasa.

Obiekt składający się z 14 bloków, o łącznej powierzchni 35 109 m², posiada kryte/odkryte baseny bez krawędzi, kryty parking, zjeżdżalnie wodne dla dorosłych i dzieci, wodospady, tereny spacerowe, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, stół tenis, sprzęt do piłki wodnej, place zabaw dla dzieci. Zaprojektowane zostały również, altana, wspólne lobby, recepcję, kryty basen z podgrzewaną wodą, łaźnia turecką, sauna, łaźnie parowe i solne, gabinety masażu, pokoje hobbystyczne dla dorosłych i dzieci plac zabaw o najwyższej jakości wykonania.


AYT-04119

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turcja
od
$117,463
Zespół mieszkaniowy Apartments near the financial center.
Atasehir, Turcja
od
$317,000
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$76,906
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turcja
od
$154,821
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turcja
od
$134,532
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Muratpasa, Turcja
od
$653,362
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turcja
od
$191,124
Oferujemy jasne, przestronne apartamenty w kompleksie położonym zaledwie 250 metrów od plaży i 50 metrów od najsłynniejszej ulicy Mahmutlar - Barboros, który jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się: sklepy, restauracje, kawiarnie, fryz…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$298,452
W rezydencji znajduje się kryty basen, duży garaż, sauna i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki.Zakończenie:Etap pierwszy: 30 / 06 / 2024Etap drugi: 30 / 12 / 2024Etap trzeci: 30 / 12 / 2025.Korzyści Nadaje się do obywatelstwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Auto…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turcja
od
$56,849
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 13.000 EUR.► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 50 000 EUR od dewelopera 63000 EUR► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.Nasz projekt Aqua Marin z inf…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje