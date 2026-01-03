  1. Realting.com
  Turcja
  Tarsus
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tarsus, Turcja

Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Turcja
od
$101,959
Gated kompleks mieszkalny z wielu udogodnień, w tym ogród z fontannami, telewizja satelitarna, sporty i place zabaw, bezpieczeństwo, gazebos dla rekreacji. Mieszkanie jest gotowe do wynajęcia.Wszystkie bloki mają trzy sypialnie. We wszystkich blokach i na każdym piętrze na 4 mieszkaniach.Nad…
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Turcja
od
$79,237
Projekt składa się z 7 bloków. Projekt obejmuje mieszkania z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny z różnymi obszarami rekreacyjnymi: kawiarnie, restauracje, sklepy, gazebos, boisko do koszykówki, itp.Płatność za instalację w początkowej racie 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Na lotni…
