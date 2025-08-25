  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.

Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.

Mahmutlar, Turcja
od
$169,564
ID: 27959
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Citadel BSR Residence to piękny kompleks mieszkaniowy, położony pomiędzy ulicami Atatürk i Barbarossa w centralnej części Mahmutlaru, 200 metrów od morza.

  • Apartament 2 + 1 - 115 m?
  • Umeblowany (nowe meble)
  • 2 piętro
  • 2 łazienki
  • 2 balkony
  • Okna wychodzą na północny zachód i wschód
  • Widok na góry i miasto

Infrastruktura kompleksu:

  • Basen zewnętrzny
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Sala fitness
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Ogród i miejsce do grillowania
  • Tenis stołowy
  • Parking z monitoringiem

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

