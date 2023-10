kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin

Mersin, Turcja

od €90,000

100 m² 1

Poddaj się: 2023

Luksusowy kompleks 90 000 € UWAGA mieszkań jest bardzo mała. TECE PANORAMA unikalny kompleks z zamkniętym parkingiem, łaźnią turecką, salą fitness, strefą SPA. Ekskluzywny projekt w regionie Mezitli ( Teja ), 450 m od Morza Śródziemnego. Do Mersin Marina jest tylko 25 minut jazdy samochodem. Składa się z 3 oddzielnych bloków połączonych jednym terytorium krajobrazowym. Sprzedaż mieszkań 2 + 1, 3 + 1 ( blok A i C ). Funkcje projektu: • park wodny • grupa wejściowa z odbiorem • strefa SPA z sauną • łaźnia turecka • wewnętrzna sala fitness • parking podziemny • boisko do koszykówki • plac zabaw • altany do grillowania i relaksu • baseny dla dzieci i dorosłych • generator elektryczny • gaz • siłownia zewnętrzna • nadzór wideo 24/7 • projektowanie terytorium krajobrazu W pobliżu: sklepy, kawiarnie, apteka, sklepy mięsne i warzywne, piekarnie, szkoła, przystanek transportu publicznego. Apartamenty TECE PANORAMA są w pełni przygotowane do życia natychmiast po dostawie. Cena obejmuje dekorację, zestaw kuchenny z granitowymi blatami, meble szafkowe. Instalacje hydrauliczne i wyposażenie łazienek premium. Wszystkie apartamenty mają 2 łazienki i 2 balkony. Koszt: 2 + 1 ( 100 mkw. ) od 90 000 € 3 + 1 ( 120 mkw. ) od 113 000 € Oferta: czerwiec 2023p: • cena od dewelopera • rata 0% przez 8 miesięcy. • zaliczka 50% • obsługa transakcji • obsługa posprzedażna Spójrz na mieszkanie w TECE PANORAMA Dowiedz się więcej o tym i innych projektach: • Anastazja • Well Homes Gayrimenkul