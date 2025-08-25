Kompleks mieszkalny Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.

Film prezentujący apartament dostępny jest na życzenie.

Apartament z jedną sypialnią (1+1), o powierzchni 63 m², na 4. piętrze z widokiem na góry w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.

Yenisey Yaparlı Avangard to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości, komfortowych i nowoczesnych nieruchomości w cichej i pięknej okolicy, z dala od zgiełku ulic, hoteli i miasta.

Kompleks położony jest w ukochanej dzielnicy Mahmutlar, w cichej i spokojnej okolicy, 650 metrów od morza. W pobliżu znajdują się sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje, dwa duże parki z fontannami i placami zabaw dla dzieci, bankomaty oraz dogodne połączenia komunikacyjne.

Apartament jest w pełni wykończony, z gotową kuchnią i w pełni wyposażonymi łazienkami.

Data zakończenia: 2024 r.

Główne cechy:

Wysokiej jakości armatura wodno-kanalizacyjna i meble okienne

Zabudowane szafki kuchenne z blatami

Drzwi wejściowe ze stali wysokiej jakości

Drzwi wewnętrzne

Antybakteryjne okładziny ścienne

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze

Infrastruktura:

Basen letni

Zjeżdżalnia wodna

Brodzik dla dzieci

Strefa rekreacyjna

Plac zabaw

Altana

Miejsce do grillowania

Parking

Agregat prądotwórczy

System ochrony 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.