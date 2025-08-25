  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.

Mahmutlar, Turcja
od
$112,607
10
ID: 29521
Data aktualizacji: 2.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Film prezentujący apartament dostępny jest na życzenie.

Apartament z jedną sypialnią (1+1), o powierzchni 63 m², na 4. piętrze z widokiem na góry w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.

Yenisey Yaparlı Avangard to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości, komfortowych i nowoczesnych nieruchomości w cichej i pięknej okolicy, z dala od zgiełku ulic, hoteli i miasta.

Kompleks położony jest w ukochanej dzielnicy Mahmutlar, w cichej i spokojnej okolicy, 650 metrów od morza. W pobliżu znajdują się sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje, dwa duże parki z fontannami i placami zabaw dla dzieci, bankomaty oraz dogodne połączenia komunikacyjne.

Apartament jest w pełni wykończony, z gotową kuchnią i w pełni wyposażonymi łazienkami.

Data zakończenia: 2024 r.

Główne cechy:

  • Wysokiej jakości armatura wodno-kanalizacyjna i meble okienne
  • Zabudowane szafki kuchenne z blatami
  • Drzwi wejściowe ze stali wysokiej jakości
  • Drzwi wewnętrzne
  • Antybakteryjne okładziny ścienne
  • Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze

Infrastruktura:

  • Basen letni
  • Zjeżdżalnia wodna
  • Brodzik dla dzieci
  • Strefa rekreacyjna
  • Plac zabaw
  • Altana
  • Miejsce do grillowania
  • Parking
  • Agregat prądotwórczy
  • System ochrony 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Mahmutlar, Turcja
od
$112,607
