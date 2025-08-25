Mieszkanie w nowym budynku Zupełnie Nowy Apartament z Widokiem na Góry w Konyaaltı Antalya

1-Pokojowy Apartament w Strzeżonym Kompleksie z Parkingiem Wewnętrznym w Konyaaltı, Antalya

Antalya oferuje aktywne, nadmorskie życie z ciepłym klimatem, pięknymi plażami, bogatą historią i nowoczesnymi udogodnieniami, co sprawia, że jest popularnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Apartament znajduje się naprzeciwko Szpitala Państwowego Konyaaltı w Dzielnicy Hurma w Konyaaltı. Dzięki bliskości morza, apartament oferuje liczne udogodnienia, ponieważ znajduje się w rozwijającej się okolicy z obiektami społecznymi w jednej z najbardziej preferowanych dzielnic miasta.

Apartament 1+1 na sprzedaż w strzeżonym kompleksie wyróżnia się dogodną lokalizacją, zaledwie 200 metrów od codziennych usług, takich jak najbliższy supermarket, piekarnia i postój taksówek. Apartament znajduje się 2,5 km od plaży Konyaaltı, 2,6 km od portu jachtowego Setur Marina, 2,9 km od stacji kolejki linowej Sarısu, 5,4 km od Szpitala Olimpos, 13 km od Kaleiçi (Stare Miasto) i 26,5 km od lotniska w Antalyi.

Nowoczesny apartament, który posiada balkon i widok na góry, jest częścią niesamowitego projektu zbudowanego na działce o powierzchni 2 435 m². Kompleks oferuje ekskluzywne udogodnienia, takie jak basen, basen dla dzieci, winda, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, sauna, pokój gier, bilard, altana, całodobowa ochrona i system kamer.

Apartament na sprzedaż w Antalyi, w kompleksie z basenem i zapewnionym bezpieczeństwem, wyposażony jest w system ogrzewania podłogowego. Wnętrze apartamentu składa się z salonu, otwartej kuchni, sypialni, balkonu, łazienki oraz toalety.

AYT-04506