Kompleks mieszkalny Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w całej Alanyi.

Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w Alanyi w cenach niższych od rynkowych. Ujawniamy nazwy projektów, dzięki czemu możesz porównać ceny online lub z ofertami innych agencji nieruchomości w Alanyi.
W sprzedaży dostępne są apartamenty jedno- (1+1), dwu- (2+1) i trzy- (3+1) sypialnie.
Mieszkania sprzedawane są umeblowane i wyposażone lub bez mebli.
Mieszkania z pozwoleniem na pobyt dostępne są w cenie od 110 000 EUR, z dopłatą TAPU 200 000 USD.
Mieszkania z obywatelstwem tureckim dostępne są w cenie od 275 000 EUR, z dopłatą TAPU 400 000 USD.
Zdjęcia i filmy z apartamentów są dostępne na życzenie, a my możemy również zorganizować dla Ciebie prezentację online.
Przykładowe apartamenty 1+1 w cenie od 65 000 EUR do 155 000 EUR
Apartamenty 1+1 w kompleksach:
- 1. ZE-RA Residence – 65 000 EUR (Mahmutlar – nieumeblowane)
- 2. Diamond Loft – 75 000 EUR (Avsallar – nieumeblowane)
- 3. Best Life 9 – 75 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)
- 4. Konak Green Towers od 77 000 EUR (Avsallar – nieumeblowane)
- 5. Vega Style – 83 000 EUR (Kargicak – nieumeblowane)
- 6. Soho Avenue – 87 000 EUR (Kargicak – umeblowane)
- 7. Konak Garden Life – 90 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)
- 8. Sonas Diamond – 90 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
- 9. Yekta Blue 3 od 96 500 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
- 10. Lory Queen - 99 000 EUR (Kestel - umeblowane)
- 11. Toprak Panorama - 100 000 EUR (Kargicak - umeblowane)
- 12. Konak Blue Bay - 105 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) w celu uzyskania pozwolenia na pobyt
- 13. Sea Pearl Sky - 110 000 EUR (Kestel - umeblowane)
- 14. Seda Tower - 110 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane) widok na morze
- 15. Yekta Towers - 115 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze
- 16. Kavi Dreams Oba - 118 000 EUR (Oba - nieumeblowane)
- 17. Konak Twin Towers 3 - 120 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)
- 18. Linea Loft - 120 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) na pobyt
- 19. Best Homes 39 - 125 000 EUR (Oba - umeblowane)
- 20. Yenisey Residence - 125 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze
- 21. Novus Sky - 130 000 EUR (Mahmutlar - nieumeblowane) widok na morze
- 22. Royal Towers - 135 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)
- 23. Via Mar - 135 000 EUR (Kargicak - umeblowane) pierwsza linia
- 24. Best Home 41 Saga i Best Home 20 - 145 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane)
- 25. Konak Premium - 155 000 EUR (Kargicak - umeblowane)
Przykłady apartamentów 2+1 w cenie od 99 000 EUR do 155 000 EUR
Apartamenty 2+1 w kompleksach:
- 1. Green Towers od 99 000 EUR (Avsallar - nieumeblowane)
- 2. My Marine - 110 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
- 3. Vega Style - 115 000 EUR (Kargicak - nieumeblowane)
- 4. Yekta In + - 118 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
- 5. River View - 119 000 EUR (Cikcilli - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
- 6. My Hill - 120 000 EUR (Tosmur - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
- 7. Lumos Residence - 125 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
- 8. Waterfall Residence - 126 000 EUR (Tosmur - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
- 9. Cozy Town - 129 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze
- 10. Cleopatra Konak Twin Towers - 139 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
- 11. Aydemir Park - 143 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
- 12. Sonas Diamond - 149 000 EUR (Mahmutlar - nieumeblowane) widok na morze
- 13. Flower Garden - 156 000 EUR (oba - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
- 14. Konak Terrace - 159 000 EUR (Kargicak - umeblowane)
- 15. Yekta Plaza - 170 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) (umeblowane)
- 16. Kavi Home - 180 000 EUR (oba - (nieumeblowane)
- 17. Alcon Taya - 183 000 EUR (Cikcilli - umeblowane) - pozwolenie na pobyt
- 18. Via Concept - 185 000 EUR (Kargicak - nieumeblowane) pierwsza linia
- 19. Konak City Tower - 193 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) - pozwolenie na pobyt
- 20. Seda Tower - 210 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)
- 21. Kurt Safir Vip - 215 000 EUR (Tosmur - umeblowane) - pozwolenie na pobyt
- 22. Royal Towers - 225 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane) - pozwolenie na pobyt
- 23. Best Home 33 - 225 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane)
- 24. Victory Garden Oba - 227 000 EUR (Oba - (umeblowane)
- 25. Konak Seaside Tower – 230 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)
- 26. Yekta Kingdom Premium – 235 000 EUR (Mahmutlar – nieumeblowane)
- 27. Via Mar Residence – 260 000 EUR (Kargicak – umeblowane), pierwsza linia zabudowy
- 28. Nordic Art – 270 000 EUR (Kargicak – umeblowane), pierwsza linia zabudowy
- 29. Cebeci Towers – 340 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane), widok na morze
30. Dwa apartamenty, 1+1 i 2+1, w centrum Alanyi, z możliwością uzyskania obywatelstwa tureckiego, za 290 000 EUR. W akcie własności widnieje kwota 410 000 USD.
Złóż zapytanie o apartamenty w Alanyi, a znajdziemy dla Ciebie opcje dopasowane do Twoich życzeń, celów i budżetu.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.