Kompleks mieszkalny Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w całej Alanyi.

Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w Alanyi w cenach niższych od rynkowych. Ujawniamy nazwy projektów, dzięki czemu możesz porównać ceny online lub z ofertami innych agencji nieruchomości w Alanyi.

W sprzedaży dostępne są apartamenty jedno- (1+1), dwu- (2+1) i trzy- (3+1) sypialnie.

Mieszkania sprzedawane są umeblowane i wyposażone lub bez mebli.

Mieszkania z pozwoleniem na pobyt dostępne są w cenie od 110 000 EUR, z dopłatą TAPU 200 000 USD.

Mieszkania z obywatelstwem tureckim dostępne są w cenie od 275 000 EUR, z dopłatą TAPU 400 000 USD.

Zdjęcia i filmy z apartamentów są dostępne na życzenie, a my możemy również zorganizować dla Ciebie prezentację online.

Przykładowe apartamenty 1+1 w cenie od 65 000 EUR do 155 000 EUR

Apartamenty 1+1 w kompleksach:

1. ZE-RA Residence – 65 000 EUR (Mahmutlar – nieumeblowane)

2. Diamond Loft – 75 000 EUR (Avsallar – nieumeblowane)

3. Best Life 9 – 75 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)

4. Konak Green Towers od 77 000 EUR (Avsallar – nieumeblowane)

5. Vega Style – 83 000 EUR (Kargicak – nieumeblowane)

6. Soho Avenue – 87 000 EUR (Kargicak – umeblowane)

7. Konak Garden Life – 90 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)

8. Sonas Diamond – 90 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)

9. Yekta Blue 3 od 96 500 EUR (Mahmutlar - umeblowane)

10. Lory Queen - 99 000 EUR (Kestel - umeblowane)

11. Toprak Panorama - 100 000 EUR (Kargicak - umeblowane)

12. Konak Blue Bay - 105 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) w celu uzyskania pozwolenia na pobyt

13. Sea Pearl Sky - 110 000 EUR (Kestel - umeblowane)

14. Seda Tower - 110 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane) widok na morze

15. Yekta Towers - 115 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze

16. Kavi Dreams Oba - 118 000 EUR (Oba - nieumeblowane)

17. Konak Twin Towers 3 - 120 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)

18. Linea Loft - 120 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) na pobyt

19. Best Homes 39 - 125 000 EUR (Oba - umeblowane)

20. Yenisey Residence - 125 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze

21. Novus Sky - 130 000 EUR (Mahmutlar - nieumeblowane) widok na morze

22. Royal Towers - 135 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)

23. Via Mar - 135 000 EUR (Kargicak - umeblowane) pierwsza linia

24. Best Home 41 Saga i Best Home 20 - 145 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane)

25. Konak Premium - 155 000 EUR (Kargicak - umeblowane)

Przykłady apartamentów 2+1 w cenie od 99 000 EUR do 155 000 EUR

Apartamenty 2+1 w kompleksach:

1. Green Towers od 99 000 EUR (Avsallar - nieumeblowane)

2. My Marine - 110 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)

3. Vega Style - 115 000 EUR (Kargicak - nieumeblowane)

4. Yekta In + - 118 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)

5. River View - 119 000 EUR (Cikcilli - umeblowane) za pozwolenie na pobyt

6. My Hill - 120 000 EUR (Tosmur - umeblowane) za pozwolenie na pobyt

7. Lumos Residence - 125 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)

8. Waterfall Residence - 126 000 EUR (Tosmur - umeblowane) za pozwolenie na pobyt

9. Cozy Town - 129 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze

10. Cleopatra Konak Twin Towers - 139 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) za pozwolenie na pobyt

11. Aydemir Park - 143 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)

12. Sonas Diamond - 149 000 EUR (Mahmutlar - nieumeblowane) widok na morze

13. Flower Garden - 156 000 EUR (oba - umeblowane) za pozwolenie na pobyt

14. Konak Terrace - 159 000 EUR (Kargicak - umeblowane)

15. Yekta Plaza - 170 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) (umeblowane)

16. Kavi Home - 180 000 EUR (oba - (nieumeblowane)

17. Alcon Taya - 183 000 EUR (Cikcilli - umeblowane) - pozwolenie na pobyt

18. Via Concept - 185 000 EUR (Kargicak - nieumeblowane) pierwsza linia

19. Konak City Tower - 193 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) - pozwolenie na pobyt

20. Seda Tower - 210 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)

21. Kurt Safir Vip - 215 000 EUR (Tosmur - umeblowane) - pozwolenie na pobyt

22. Royal Towers - 225 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane) - pozwolenie na pobyt

23. Best Home 33 - 225 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane)

24. Victory Garden Oba - 227 000 EUR (Oba - (umeblowane)

25. Konak Seaside Tower – 230 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)

26. Yekta Kingdom Premium – 235 000 EUR (Mahmutlar – nieumeblowane)

27. Via Mar Residence – 260 000 EUR (Kargicak – umeblowane), pierwsza linia zabudowy

28. Nordic Art – 270 000 EUR (Kargicak – umeblowane), pierwsza linia zabudowy

29. Cebeci Towers – 340 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane), widok na morze

30. Dwa apartamenty, 1+1 i 2+1, w centrum Alanyi, z możliwością uzyskania obywatelstwa tureckiego, za 290 000 EUR. W akcie własności widnieje kwota 410 000 USD.

