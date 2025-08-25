  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w całej Alanyi.

Alanya, Turcja
od
$76,244
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
3
ID: 29767
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w Alanyi w cenach niższych od rynkowych. Ujawniamy nazwy projektów, dzięki czemu możesz porównać ceny online lub z ofertami innych agencji nieruchomości w Alanyi.

W sprzedaży dostępne są apartamenty jedno- (1+1), dwu- (2+1) i trzy- (3+1) sypialnie.
Mieszkania sprzedawane są umeblowane i wyposażone lub bez mebli.

Mieszkania z pozwoleniem na pobyt dostępne są w cenie od 110 000 EUR, z dopłatą TAPU 200 000 USD.
Mieszkania z obywatelstwem tureckim dostępne są w cenie od 275 000 EUR, z dopłatą TAPU 400 000 USD.

Zdjęcia i filmy z apartamentów są dostępne na życzenie, a my możemy również zorganizować dla Ciebie prezentację online.

Przykładowe apartamenty 1+1 w cenie od 65 000 EUR do 155 000 EUR

Apartamenty 1+1 w kompleksach:

  • 1. ZE-RA Residence – 65 000 EUR (Mahmutlar – nieumeblowane)
  • 2. Diamond Loft – 75 000 EUR (Avsallar – nieumeblowane)
  • 3. Best Life 9 – 75 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)
  • 4. Konak Green Towers od 77 000 EUR (Avsallar – nieumeblowane)
  • 5. Vega Style – 83 000 EUR (Kargicak – nieumeblowane)
  • 6. Soho Avenue – 87 000 EUR (Kargicak – umeblowane)
  • 7. Konak Garden Life – 90 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)
  • 8. Sonas Diamond – 90 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
  • 9. Yekta Blue 3 od 96 500 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
  • 10. Lory Queen - 99 000 EUR (Kestel - umeblowane)
  • 11. Toprak Panorama - 100 000 EUR (Kargicak - umeblowane)
  • 12. Konak Blue Bay - 105 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) w celu uzyskania pozwolenia na pobyt
  • 13. Sea Pearl Sky - 110 000 EUR (Kestel - umeblowane)
  • 14. Seda Tower - 110 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane) widok na morze
  • 15. Yekta Towers - 115 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze
  • 16. Kavi Dreams Oba - 118 000 EUR (Oba - nieumeblowane)
  • 17. Konak Twin Towers 3 - 120 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)
  • 18. Linea Loft - 120 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) na pobyt
  • 19. Best Homes 39 - 125 000 EUR (Oba - umeblowane)
  • 20. Yenisey Residence - 125 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze
  • 21. Novus Sky - 130 000 EUR (Mahmutlar - nieumeblowane) widok na morze
  • 22. Royal Towers - 135 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)
  • 23. Via Mar - 135 000 EUR (Kargicak - umeblowane) pierwsza linia
  • 24. Best Home 41 Saga i Best Home 20 - 145 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane)
  • 25. Konak Premium - 155 000 EUR (Kargicak - umeblowane)

Przykłady apartamentów 2+1 w cenie od 99 000 EUR do 155 000 EUR

Apartamenty 2+1 w kompleksach:

  • 1. Green Towers od 99 000 EUR (Avsallar - nieumeblowane)
  • 2. My Marine - 110 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
  • 3. Vega Style - 115 000 EUR (Kargicak - nieumeblowane)
  • 4. Yekta In + - 118 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
  • 5. River View - 119 000 EUR (Cikcilli - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
  • 6. My Hill - 120 000 EUR (Tosmur - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
  • 7. Lumos Residence - 125 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
  • 8. Waterfall Residence - 126 000 EUR (Tosmur - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
  • 9. Cozy Town - 129 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) widok na morze
  • 10. Cleopatra Konak Twin Towers - 139 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
  • 11. Aydemir Park - 143 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane)
  • 12. Sonas Diamond - 149 000 EUR (Mahmutlar - nieumeblowane) widok na morze
  • 13. Flower Garden - 156 000 EUR (oba - umeblowane) za pozwolenie na pobyt
  • 14. Konak Terrace - 159 000 EUR (Kargicak - umeblowane)
  • 15. Yekta Plaza - 170 000 EUR (Mahmutlar - umeblowane) (umeblowane)
  • 16. Kavi Home - 180 000 EUR (oba - (nieumeblowane)
  • 17. Alcon Taya - 183 000 EUR (Cikcilli - umeblowane) - pozwolenie na pobyt
  • 18. Via Concept - 185 000 EUR (Kargicak - nieumeblowane) pierwsza linia
  • 19. Konak City Tower - 193 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane) - pozwolenie na pobyt
  • 20. Seda Tower - 210 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane)
  • 21. Kurt Safir Vip - 215 000 EUR (Tosmur - umeblowane) - pozwolenie na pobyt
  • 22. Royal Towers - 225 000 EUR (Alanya/Centrum - nieumeblowane) - pozwolenie na pobyt
  • 23. Best Home 33 - 225 000 EUR (Alanya/Centrum - umeblowane)
  • 24. Victory Garden Oba - 227 000 EUR (Oba - (umeblowane)
  • 25. Konak Seaside Tower – 230 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane)
  • 26. Yekta Kingdom Premium – 235 000 EUR (Mahmutlar – nieumeblowane)
  • 27. Via Mar Residence – 260 000 EUR (Kargicak – umeblowane), pierwsza linia zabudowy
  • 28. Nordic Art – 270 000 EUR (Kargicak – umeblowane), pierwsza linia zabudowy
  • 29. Cebeci Towers – 340 000 EUR (Mahmutlar – umeblowane), widok na morze

30. Dwa apartamenty, 1+1 i 2+1, w centrum Alanyi, z możliwością uzyskania obywatelstwa tureckiego, za 290 000 EUR. W akcie własności widnieje kwota 410 000 USD.

Złóż zapytanie o apartamenty w Alanyi, a znajdziemy dla Ciebie opcje dopasowane do Twoich życzeń, celów i budżetu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
