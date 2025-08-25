  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$211,901
;
38
Zostawić wniosek
ID: 27641
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirtaş wyróżnia się wysokiej jakości projektami nieruchomości i bliskością lotniska, co czyni tę lokalizację atrakcyjną zarówno dla lokalnych, jak i zagranicznych nabywców.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi są położone 3,2 km od plaży, 6 km od kanionu Sapadere, 8 km od centrum Mahmutlar, 17,5 km od lotniska Gazipaşa-Alanya, 18 km od Szpitala Badawczo-Szkoleniowego w Alanyi oraz 21 km od centrum miasta Alanya.

Projekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 20 500 m² i składa się z 3 bloków. W kompleksie dostępne są liczne udogodnienia, m.in.: baseny kryte i odkryte, aquapark, brodzik dla dzieci, strefy grillowe, zewnętrzne siłownie, bilard nożny, amfiteatr, ogród zimowy, jacuzzi, place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, kort tenisowy, mini golf, strefy relaksu, ścieżki spacerowe i rowerowe, stacja ładowania, ogród botaniczny, bar przy basenie, parking, gigantyczne szachy, altany, lobby z recepcją, sala zabaw dla dzieci, siłownia, sala kinowa, tenis stołowy, pokój masażu, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, sauna rosyjska, market, pralnia, wypożyczalnia samochodów, transfer na plażę oraz usługi sprzątające.

Apartamenty będą oddawane z wykończoną podłogą, oświetleniem, zabudową łazienkową i kuchenną, a także balustradami przy schodach i balkonach. Dodatkowo zostanie wykonana pełna infrastruktura elektryczna, grzewcza i wodna.


AYT-04637

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Kartal, Turcja
od
$242,000
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, 750 m to the beach, Okurcalar, Turkey
Okurcalar, Turcja
od
$115,068
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Black Sea Region, Turcja
od
$70,994
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$283,101
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$211,901
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy LAVINYA ASTORIA
Zespół mieszkaniowy LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turcja
od
$62,816
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 15
Nowy budynek w Mersin, Mezitli Dwa bloki na 14 piętrach Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 Powierzchnia 1 + 1 - 58 m2 brutto Powierzchnia 2 + 1 - 70 m2 brutto Rozpoczęta budowa - 30.01.2023 Koniec budowy - 30.12.2024 Odległość od morza - 1300 metrów Cena 1 + 1 od 55 000 euro Cena 2 + 1 od 80…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Oba, Turcja
od
$256,357
Opcje wykończenia Gotowe
Na życzenie wyślemy zdjęcie mieszkania.Nadaje się do zezwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200,000 USD.Nadaje się do TURKISH CITIZENSHIP - w Tapu możemy wskazać 400 000 USD.Duplex z czterema sypialniami (4 + 1) bez mebli 165 m2, w kompleksie Voyage Garden Oba.Oba Voyage Garden to nowy …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Muratpasa, Turcja
od
$149,508
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje