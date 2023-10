New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €47,862

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu jest charakterystyczna po azjatyckiej stronie miasta dwóch kontynentów. Znajduje się w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule, między Atasehir i Umraniye, co czyni go niezwykle ważnym inwestycyjnym. Łatwy dostęp do strony europejskiej i lotnisk, dzięki bliskości projektu do głównych ważnych dróg. Natychmiastowy dostęp do autostrad przy użyciu pobliskich dróg Financial City. Projekt znajduje się w centralnej lokalizacji dzięki budowie nadchodzącego skrzyżowania. Styl architektoniczny łączący piękno z zaawansowanymi technikami konstrukcyjnymi charakteryzującymi nowoczesny Stambuł. Został zaprojektowany w zgodzie z naturą; projekt koncentruje się na elementach, które sprawiają, że jest przyjazny dla środowiska -.