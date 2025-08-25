  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$394,371
;
38
Zostawić wniosek
ID: 27643
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirtaş wyróżnia się wysokiej jakości projektami nieruchomości i bliskością lotniska, co czyni tę lokalizację atrakcyjną zarówno dla lokalnych, jak i zagranicznych nabywców.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi są położone 3,2 km od plaży, 6 km od kanionu Sapadere, 8 km od centrum Mahmutlar, 17,5 km od lotniska Gazipaşa-Alanya, 18 km od Szpitala Badawczo-Szkoleniowego w Alanyi oraz 21 km od centrum miasta Alanya.

Projekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 20 500 m² i składa się z 3 bloków. W kompleksie dostępne są liczne udogodnienia, m.in.: baseny kryte i odkryte, aquapark, brodzik dla dzieci, strefy grillowe, zewnętrzne siłownie, bilard nożny, amfiteatr, ogród zimowy, jacuzzi, place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, kort tenisowy, mini golf, strefy relaksu, ścieżki spacerowe i rowerowe, stacja ładowania, ogród botaniczny, bar przy basenie, parking, gigantyczne szachy, altany, lobby z recepcją, sala zabaw dla dzieci, siłownia, sala kinowa, tenis stołowy, pokój masażu, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, sauna rosyjska, market, pralnia, wypożyczalnia samochodów, transfer na plażę oraz usługi sprzątające.

Apartamenty będą oddawane z wykończoną podłogą, oświetleniem, zabudową łazienkową i kuchenną, a także balustradami przy schodach i balkonach. Dodatkowo zostanie wykonana pełna infrastruktura elektryczna, grzewcza i wodna.


AYT-04637

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Elbrus
Incekum, Turcja
od
$122,066
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$186,532
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turcja
od
$55,885
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Cekmekoy, Turcja
od
$458,620
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$74,576
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$394,371
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Didim, Turcja
od
$125,540
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowe mieszkanie w kompleksie na sprzedaż w Altinkum - idealne zarówno na dom wakacyjny, jak i inwestycję w Didim w Turcji..Ten niedrogi 2-pokojowy apartament na środkowym piętrze na sprzedaż znajduje się w pięknym kompleksie w Didim na wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, nie…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$124,355
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, sauny i łaźnie tureckie, siłownię, kawiarnię.Zakończenie - 2025.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweBudownictwo w kuchniMini lodówkaWysokie pułapyLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu lotniska, parku, jezior…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$685,443
Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 13,000 m2, z czego 65% to zielona przestrzeń. Projekt posiada 5 bloków z mieszkaniami i 9 willami.Kompleks posiada różne płaskie układy - 2- 3- pokojowe jednostki i 5-pokojowe wille.Oprócz apartamentów mieszkalnych i basenu, projekt posiada inn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje