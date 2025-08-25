Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirtaş wyróżnia się wysokiej jakości projektami nieruchomości i bliskością lotniska, co czyni tę lokalizację atrakcyjną zarówno dla lokalnych, jak i zagranicznych nabywców.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi są położone 3,2 km od plaży, 6 km od kanionu Sapadere, 8 km od centrum Mahmutlar, 17,5 km od lotniska Gazipaşa-Alanya, 18 km od Szpitala Badawczo-Szkoleniowego w Alanyi oraz 21 km od centrum miasta Alanya.

Projekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 20 500 m² i składa się z 3 bloków. W kompleksie dostępne są liczne udogodnienia, m.in.: baseny kryte i odkryte, aquapark, brodzik dla dzieci, strefy grillowe, zewnętrzne siłownie, bilard nożny, amfiteatr, ogród zimowy, jacuzzi, place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, kort tenisowy, mini golf, strefy relaksu, ścieżki spacerowe i rowerowe, stacja ładowania, ogród botaniczny, bar przy basenie, parking, gigantyczne szachy, altany, lobby z recepcją, sala zabaw dla dzieci, siłownia, sala kinowa, tenis stołowy, pokój masażu, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, sauna rosyjska, market, pralnia, wypożyczalnia samochodów, transfer na plażę oraz usługi sprzątające.

Apartamenty będą oddawane z wykończoną podłogą, oświetleniem, zabudową łazienkową i kuchenną, a także balustradami przy schodach i balkonach. Dodatkowo zostanie wykonana pełna infrastruktura elektryczna, grzewcza i wodna.

AYT-04637