Kompleks mieszkalny Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.

Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Panorama.

Kompleks mieszkalny Premium z pierwszą klasą infrastruktury prywatnej, panoramiczny widok na Morze Śródziemne i góry Taurus, położony w cichej zielonej okolicy w Gibraltar Kargicak, 700 metrów od morza i plaży.

Wszystkie niezbędne infrastruktury - sklepy, restauracje, itp w odległości spaceru. Do centrum Alanya - 15 km, do centrum Mahmutlar - 1.5 km, 20 km do międzynarodowego lotniska Gazipasa. Uzasadnienie Dwa nowe pola golfowe znajdują się 1 km od kompleksu

Kompleks składa się z siedmiu 6- piętrowych bloków, zaprojektowanych w taki sposób, że wszystkie apartamenty mają piękny widok na morze.

Infrastruktura:

Zielony obszar krajobrazowy

5 otwartych basenów nieskończoności

Obszary opalania i relaksu

Kryty podgrzewany basen "zimowy"

Centrum fitness

Centrum SPA

Sauna, Hammam

Pokoje masażu

Kino

Klub zabaw dla dzieci

Kręgle

Squash court

Bilard, tenis stołowy

Tenis Court / boisko do piłki nożnej / boisko do koszykówki

Plac zabaw dla dzieci

Sprzątanie / pranie 24 / 7

Transfer na lotnisko

Garaż zamknięty

Parking otwarty

Wi- Fi Internet

Generator elektryczny

Zbiornik wodny

24 / 7 służby ratownicze

Usługi obsługi taksówek

24 / 7 bezpieczeństwo kompleksu

Regularny transfer na plażę

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.