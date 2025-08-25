Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Fenix ​​40 w Muratpaşa

Apartamenty w Projekcie Fenix ​​40 z Zamkniętym Parkingiem i Wspólnym Basenem w Dzielnicy Gençlik

Projekt Fenix ​​40 Işıklar znajduje się w dzielnicy Gençlik w Muratpaşa, jednej z centralnych i prestiżowych dzielnic Antalyi. Okolica wyróżnia się bliskością plaży oraz kluczowych terenów rekreacyjnych, takich jak park Karaalioğlu, co czyni ją atrakcyjną zarówno do zamieszkania, jak i pod inwestycję. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i bogatej ofercie udogodnień społecznych, dzielnica zapewnia łatwy dostęp do kawiarni, restauracji, szkół oraz placówek medycznych. Dodatkowo, centralne położenie oraz bliskość morza wpływają na utrzymanie wysokiej wartości nieruchomości i zwiększają potencjał dochodu z wynajmu.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi są idealnie położone, 400 m od prestiżowej ulicy Işıklar, 750 m od Kaleiçi (Stare Miasto), 800 m od parku Yalım, 2,8 km od centrum handlowego MarkAntalya, 6,5 km od plaż Konyaaltı oraz 14 km od lotniska w Antalyi.

Projekt Fenix ​​40 Işıklar, wybudowany na działce o powierzchni 3200 m², to kompleks składający się z jednego bloku z dwupiętrowym zamkniętym parkingiem i przestrzeniami socjalnymi o powierzchni 6000 m², w tym hamamem (łaźnią turecką), centrum fitness, sauną, basenem olimpijskim i placem zabaw dla dzieci, oferujący łącznie 19 000 m² zamkniętej przestrzeni.

Apartamenty z widokiem na morze znajdujące się na terenie osiedla zapewniają dostęp do licznych udogodnień, takich jak łaźnia turecka, centrum fitness, sauna, basen i plac zabaw. Dodatkowo, projekt oferuje apartamenty z 3 sypialniami na parterze z ogrodem oraz dwupoziomowe apartamenty na poddaszu, dostępne w różnych układach i wariantach.

AYT-04516