  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Fenix ​​40 w Muratpaşa

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Fenix ​​40 w Muratpaşa

Muratpasa, Turcja
od
$1,53M
;
34
Zostawić wniosek
ID: 27761
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Projekcie Fenix ​​40 z Zamkniętym Parkingiem i Wspólnym Basenem w Dzielnicy Gençlik

Projekt Fenix ​​40 Işıklar znajduje się w dzielnicy Gençlik w Muratpaşa, jednej z centralnych i prestiżowych dzielnic Antalyi. Okolica wyróżnia się bliskością plaży oraz kluczowych terenów rekreacyjnych, takich jak park Karaalioğlu, co czyni ją atrakcyjną zarówno do zamieszkania, jak i pod inwestycję. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i bogatej ofercie udogodnień społecznych, dzielnica zapewnia łatwy dostęp do kawiarni, restauracji, szkół oraz placówek medycznych. Dodatkowo, centralne położenie oraz bliskość morza wpływają na utrzymanie wysokiej wartości nieruchomości i zwiększają potencjał dochodu z wynajmu.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi są idealnie położone, 400 m od prestiżowej ulicy Işıklar, 750 m od Kaleiçi (Stare Miasto), 800 m od parku Yalım, 2,8 km od centrum handlowego MarkAntalya, 6,5 km od plaż Konyaaltı oraz 14 km od lotniska w Antalyi.

Projekt Fenix ​​40 Işıklar, wybudowany na działce o powierzchni 3200 m², to kompleks składający się z jednego bloku z dwupiętrowym zamkniętym parkingiem i przestrzeniami socjalnymi o powierzchni 6000 m², w tym hamamem (łaźnią turecką), centrum fitness, sauną, basenem olimpijskim i placem zabaw dla dzieci, oferujący łącznie 19 000 m² zamkniętej przestrzeni.

Apartamenty z widokiem na morze znajdujące się na terenie osiedla zapewniają dostęp do licznych udogodnień, takich jak łaźnia turecka, centrum fitness, sauna, basen i plac zabaw. Dodatkowo, projekt oferuje apartamenty z 3 sypialniami na parterze z ogrodem oraz dwupoziomowe apartamenty na poddaszu, dostępne w różnych układach i wariantach.


AYT-04516

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sea view apartment in well managed complex
Ciplakli, Turcja
od
$131,331
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$1,08M
Dzielnica mieszkaniowa Low-rise penthouse in Alanya, Cikcilli
Ciplakli, Turcja
od
$210,343
Zespół mieszkaniowy Del Mare Collection
Alanya, Turcja
od
$158,966
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$510,915
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Fenix ​​40 w Muratpaşa
Muratpasa, Turcja
od
$1,53M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$633,977
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z 3 osobnymi budynkami z apartamentami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: kryte i odkryte baseny, odkryty teren fitness, tarasy, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$213,240
Cechą charakterystyczną projektu od innych jest piękna przyroda wokół - majestatyczne góry, rzeka Obachay i park stanowy naprzeciwko domu, nie będzie tam budowy.W rezydencji znajduje się duży odkryty basen z parkiem wodnym, kryty basen, sauna, hamam i łaźnia parowa, pokój masażu, sala solna,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MEGAPOLIS RESIDENCE
Mediterranean Region, Turcja
od
$151,000
Rok realizacji 2025
Atrakcyjne mieszkanie inwestycyjne. Mieszkanie jest w pełni wykończone i zawiera wyposażoną kuchnię, zabudowę w przedpokoju, wyposażoną łazienkę, hydraulikę, klimatyzację. Sprzedaż właśnie się rozpoczęła. Wzrost do końca budowy wyniesie 40%, a potencjał wynajmu. Inwestycja zostanie odd…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje