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Kompleks mieszkalny Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Kargicak, Turcja
od
$221,711
BTC
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ID: 26150
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.05.2025

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.

Řki yatak odalı daire (2 + 1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
Řki yatak odalı daire (2 + 1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.
6. katta 2 + 1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beşyıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3,00 m.

Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.


Önşaatın tamamlanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalang 'na 20 dakika uzaklıkadır. sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi
Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu
Quocuk havuzu
Lobi
Jej blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Türk hamamı
Przewodniczący
Rekresyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Pasek witamin
Čocuklar için oyun alanı
Uydu sistemi ve internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağıjeneratörı
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Video gözetim sistemi
Bu proje hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın / yazabilirsiniz.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja

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Kompleks mieszkalny Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turcja
od
$221,711
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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