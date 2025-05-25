Kompleks mieszkalny Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

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Řki yatak odalı daire (2 + 1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.

Řki yatak odalı daire (2 + 1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.

6. katta 2 + 1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beşyıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3,00 m.

Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.



Önşaatın tamamlanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede

Mahmutlar merkezine 4 km

Alanya merkezine 18 km

Gazipaşa Havaalang 'na 20 dakika uzaklıkadır. sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi

Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu

Quocuk havuzu

Lobi

Jej blokta 2 asansör

Spor salonu

Sauna

Türk hamamı

Przewodniczący

Rekresyon alanı

Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler

Pasek witamin

Čocuklar için oyun alanı

Uydu sistemi ve internet

14 araçlık kapalı otopark

Açık otopark

Kesintisiz güç kaynağıjeneratörı

Yönetim şirketi

24 saat güvenlik

Video gözetim sistemi

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