Kompleks mieszkalny Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.
Řki yatak odalı daire (2 + 1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
Řki yatak odalı daire (2 + 1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.
6. katta 2 + 1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.
Beşyıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3,00 m.
Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.
Önşaatın tamamlanma tarihi: 2023.
Harika konum:
Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalang 'na 20 dakika uzaklıkadır. sürüşler
Altyapı:
Peyzaj bahçesi
Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu
Quocuk havuzu
Lobi
Jej blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Türk hamamı
Przewodniczący
Rekresyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Pasek witamin
Čocuklar için oyun alanı
Uydu sistemi ve internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağıjeneratörı
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Video gözetim sistemi
Bu proje hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın / yazabilirsiniz.